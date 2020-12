Hamarosan megbűnhődik az a férfi, aki halálra szurkálta élettársát Mélykúton

Slusszpoén: nem sikerült elbújnia, pedig mindent megtett érte.

Később kiderült, miért akart meglépni a rendőrök elől: ruhájában kábítószergyanús anyagot találtak, emellett a szonda is ittasságot jelzett. Emellett B. Istvánnak tetemes bűnlajstroma van, amiért 7 elfogatóparancsot adtak ki ellene. Az már csak hab a tortán, hogy autójának nem volt rendben a műszakija, és még a kötelező biztosítást sem fizette be. A menekülés után előállították a férfit, majd azonnal a rács mögé került. Nem ő az egyedüli peches bűnöző, aki a közelmúltban sikertelen próbált meglógni a rendőrök elől. Korábban lapunk is beszámolt annak a férfinak az esetéről, aki lesétált a Blaha Lujza téri aluljáróba, majd pont belebotlott egy rendőrjárőrbe, akinek láttán futni kezdett. Pedig ha nyugodtan elsétál mellette, még mindig szabadlábon lenne.