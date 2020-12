Megható üzenettel lepték meg az Újpesten megkéselt rendőrt a kollégái

A 26 éves őrmester kikerült az intenzív osztályról.

Először lehetett látni nyilvános felvételen azt a rendőrt, akit december 24-én késeltek meg egy újpesti panelházban. Vasárnap meglátogatta őt az országos és a budapesti rendőrfőkapitány, valamint az újpesti rendőrkapitány is, akik elvitték neki kollégái személyes videóüzenetét is. Péter szemmel láthatóan többször is elérzékenyült a látottakon. Parancsnokai pedig biztosították arról, minden segítséget meg fog kapni a felépülésben. A BRFK azt is közölte, sokat javult állapota.