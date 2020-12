Óriási költekezésbe kezdett a kormány

Nagy szükség van a tömeges oltásokra: lakosságarányosan 39 százalékkal többen halnak meg a vírus miatt Magyarországon, mint a labornak tekintett Ausztriában.

Drámai karácsonyon van túl Magyarország: az utóbb négy napban 431 ember vesztette életét a koronavírus miatt. Ez még akkor is megrázó adat, ha a tendencia valójában kedvezőbb képet mutat: a kisebb-nagyobb kiugrások ellenére csökkent az elhunytak száma, vasárnap például száznál kevesebb áldozatról számolt be az operatív törzs, amire november vége óta nem volt példa. Ezzel együtt az ünnepek idején 9047-re nőtt az elhunytak száma. Összehasonlításul: az Orbán Viktor kormányfő által mintának, afféle labornak tartott Ausztriában 5881-en haltak meg eddig a vírus miatt. Míg a százezer főre vetített áldozatok száma Ausztriában 66, addig Magyarországon 92, azaz 39 százalékkal több. Mindez jelzi: nem elsősorban a kormányzati intézkedésektől, hanem inkább az oltástól várható a járványstatisztikák jelentős, tartós javulása. Ezért is van nagy jelentősége annak, hogy szombat hajnalban egy kisteherautóval megérkezett Magyarországra az első közel 10 ezer adag oltóanyag, és még aznap el is kezdték az oltást. Az első injekciót Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa adta be Kertész Adrienne-nek, aki az intézmény infekciókontroll osztályát vezeti. Az oltásbeadásakor csak a közmédia lehetett jelen, lapunk kérelmét a járványhelyzetre és a látogatási tilalomra hivatkozva utasították el. Az oltás beadása után Szlávik János azt mondta: sok eredmény igazolja, hogy az oltás biztonságos. Hozzátette, ugyanolyan mellékhatások fordulhatnak elő, mint a korábban megismert oltásoknál: enyhe bőrpír, az oltás helyén egy kis fájdalom, másnap egy kis hőemelkedés, izomláz. A Pfizer-típusú vakcina esetében azoknál kell fokozott óvatossággal eljárni, akiknél korábban súlyos allergiás reakció, sokk alakult ki valamilyen étel vagy ital miatt. Szlávik János viszont megjegyezte: az eddig beadott oltásoknál elenyésző számban fordult elő ilyen reakció és az is átmeneti volt. A Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója, Vereckei Péter emlékeztetett: az oltóanyag kifejlesztése során a klinikai teszteken 44 ezer önkéntes vett részt, és 150 klinikai centrum egészségügyi szakemberei dolgoztak azon, hogy a vizsgálatok sikeresek legyenek. A klinikai vizsgálatok során a vakcina 95 százalékos hatékonyságot mutatott, és jellemzően csak helyi reakciók alakultak ki az oltás beadása után. Vereckei Péter beszélt arról is, hogy a vakcinát mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ezen a hőmérsékleten hat hónapig, utána 2-8 fokon további öt napig tárolható, feloldás után pedig hat órán keresztül stabil. Első körben a Dél-Pesti Centrumkórház és a környező kórházak intenzív osztályain dolgozókat, majd a sürgősségin dolgozókat oltják, utána az általános osztályok dolgozóival folytatódik az oltás. Az első adagnyi vakcinából a Dél-Pesti Centrumkórház mellett az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem Klinikájára, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházba, valamint a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházába is szállítottak. Azt, hogy az egészségügyi dolgozók után kit és mikor oltanak, az egyfelől a Nemzeti Átoltási Tervtől, másrészt a rendelkezésre álló oltóanyag-mennyiségtől függ. Ami az oltási tervet illeti: a kormány eddig csak annyit közölt, hogy elsőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók, az idősek és betegek. Azt korábban lapunk szúrta ki, hogy a kormány az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak némileg pontosította, hogy kiket tartanak idősebbeknek: az uniós szervezetnek az ígérték, hogy a 60 évesnél öregebbek élveznek majd elsőbbséget Magyarországon. Arról is ellentmondásosak a hírek, hogy a későbbiekben mikor mennyi vakcina érkezik. Kásler Miklós humánminiszter közlése szerint az év utolsó napján jöhet újabb szállítmány. Az viszont nem világos, hogy pontosan mennyi, mert úgy fogalmazott, „35 ezer honfitársunk oltására kerül sor.” – ez a kétszeri oltás miatt jelentheti azt, hogy 70 ezer adag érkezik, de azt is, hogy csak 17,5 ezer. Noha időpontot nem mondott Kásler Miklós, egyértelműen utalt arra, hogy az orosz vakcina alkalmazása is közel került. Azt mondta: „El tudunk indítani az orosz vakcinával háromezer ember esetében egy klinikai vizsgálatot. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon egy újabb oltási lehetőség biztos, tudományos hátterét hozzuk létre.”