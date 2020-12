Kiadta az ukázt Orbán, ezt várja az egészségügyi dolgozóktól

Problémát nem talált, rendkívül fontos intézkedésből viszont annál többet.

Évértékelő videóval rukkolt elő az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós egy ideje már nem válaszol újságírói kérdésekre, de saját, illetve minisztériuma Facebook-oldalán közöl információkat. A tárcavezető most is ezt tette, friss videóját lágy zongoraszó kíséri végig. Kásler mindenkit megnyugtat, hogy noha a koronavírus-járvány megnehezítette az életünket, de az EMMI-nél így is számos rendkívül fontos intézkedés született.

Ide sorolta, hogy egyszerűsödött az örökbefogadás és ingyenesek a tankönyvek. Ezt követően dicsérte a módosított nemzeti alaptantervet.

"Mindnyájunk közös célja, hogy a köznevelés céljából kilépő fiatalok tudásukkal 2030-ra a világ élvonalába kerüljenek" - fogalmazott Kásler Miklós. Az eredmények közé sorolta még az orvosok és a szakápolók béremelését is, vagy éppen a sportra jutó tetemes pénzeket.