Putyin elhatározta, hogy beadatja magának a koronavírus elleni vakcinát

Börtönben marad a török államfő egyik legnagyobb politikai ellenfele.

Börtönben marad a török államfő egyik legnagyobb politikai ellenfele, Selahattin Demirtas kurd baloldali politikus, a Népek Demokratikus Pártja (HDP) 2016 novembere óta bebörtönzött társelnöke, annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága múlt héten felszólította Törökországot az ellenzéki vezető azonnali szabadon engedésére, mert jogerősen megállapította, hogy a török hatóságok több ponton is megsértették a jogait. A strasbourgi testület először 2018-ban mondta ki, hogy Törökország Demirtas ügyében megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének három pontját. Az ítélet ellen Ankara fellebbezett, de a jogerős döntést is figyelmen kívül hagyta, noha az Európa Tanács tagjaként Törökország is részese az Emberi Jogok Európai Egyezményének, így a testület döntése Ankara számára is kötelező erejű. Recep Tayip Erdogan azonban hevesen tiltakozott a strasbourgi testület döntése ellen és jelezte, Törökország területén a török törvények hatályosak. Egy ankarai bíróság pedig tegnap elutasította a strasbourgi ítéletet és elrendelte Demirtas fogvatartásának fenntartását. A HDP társelnökét, mint a legtöbb Törökországban bebörtönzött ellenzékit, terrorizmussal vádolják, több per van folyamatban ellene, amelyek nyomán összességében 142 éves börtönbüntetés vár rá. Első, Törökországban jogerős ítéletét egy rendezvényen elhangzott, kurd autonómiát sürgető beszéde miatt hozta meg a török bíróság. Ezért 4 év letöltendő börtönbüntetést kapott. A török tisztogatási hullám az elmúlt napokban sem szünetelt. Szerdán 27 év börtönbüntetésre ítélték Can Dündar-t, az ellenzéki Cumhuriyet újság korábbi főszerkesztőjét. Az újságírót is terrorizmus támogatásával, illetve katonai és politikai kémkedéssel vádolták. Dündar Németországban él, ahová azt követően menekült, hogy lapja közölt egy oknyomozó riportot arról, hogy Törökország szír iszlamista lázadóknak küldött fegyverszállítmányokat. Erdogan személyesen fenyegette meg az újságírót, hogy „súlyos árat kell majd fizetnie”. Az emigrációra kényszerült Dündar a Deutche Wellének nyilatkozva hangsúlyozta, a török igazságszolgáltatás szinte teljes egészében a rezsim ellenőrzése alatt áll, fellebbvitelre reménye sincs, de maga is az Emberi Jogok Európai Bíróságához fog fordulni. Pénteken elnémult a csupán 26 napot működő Olay TV kormánykritikus televízió is. Főszerkesztője, Suleyman Sarilar közlése szerint a csatorna már nem tudott többé ellenállni a masszív kormányzati nyomásnak.