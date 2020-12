Karácsony Gergely: A kormány mindent megtesz azért, hogy elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat

Kórházban 6261 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (60 924) és Pest megyében (39 843) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (18 486), Borsod-Abaúj-Zemplén (18 100), Hajdú-Bihar (18 025) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (15 786). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (6140). Szombaton megérkezett az első vakcina-szállítmány Magyarországra és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása , amely az öt kijelölt kórházi oltóponton hétfőn is zajlik. Közölték, a következő Pfizer-vakcina szállítmány várhatóan még december végén megérkezhet, és azt újabbak követik majd, és azokkal egy ütemben folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása. 2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A védőoltásra eddig több mint 300 ezren regisztráltak a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben. Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, amely szilveszterkor is életben lesz.