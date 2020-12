Sargentini egy orvosi segélyszervezetnél folytatja

A honatyák addig is igyekeznek elmélyedni a drámai körülmények között megszületett alku részleteiben.

Szerdán, egy nappal az átmeneti időszak lejárta előtt ül össze a brit parlament mindkét háza, hogy megszavazza a december 24-én született egyezményt . A jelenlegi elképzelések szerint az alsóház helyi idő szerint fél 10 és 14.30 között vitatja meg a megállapodást magában foglaló törvényjavaslatot, amely 15 órakor kerül a felsőház elé. Ha, mint ezt a kormány reméli, a „jövőbeni kapcsolatok törvénye” módosítások és fennakadások nélkül éli túl a két kamara vitáját, a nap végére az ünnepeket windsori magányában töltő II. Erzsébettől is megérkezik a királyi szentesítés. A honatyák addig is igyekeznek elmélyedni a drámai körülmények között megszületett alku részleteiben. Elsősorban a Brexit végrehajtására szakosodott 21 tagú Európai Kutatócsoport véleménye meghatározó. Egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy a testület ellenezné a megegyezést. Többen, köztük David Davis, az első Brexit-ügyi miniszter, annak a véleményüknek adtak hangot, hogy egy nap kevés egy ilyen súlyú téma megtárgyalására. Kompromisszumos javaslatuk az lenne, a parlament „ideiglenes jóváhagyását” követően az új év elején alaposabb vitára és „megerősítő voksra” kerüljön sor. Számos képviselő nem ért egyet a házelnök azon javaslatával, miszerint a járvány miatt minél többen virtuálisan kövessék a folyamatot. Sir Lindsay Hoyle hangsúlyozta, a jelenlévőknek nem lesz felszólalási elsőbbsége az otthonukban maradt kollégákkal szemben. December közepén a honatyák háromnegyede jelezte, hogy meghatalmazást adott a nevében való szavazásra. A toryk mellett a Munkáspárt is a törvény elfogadását tervezi, a Skót Nemzeti Párt (SNP) viszont elutasítja azt, miután a halászati kvótákkal kapcsolatos brit engedményeket „árulásnak, masszív kiárusításnak” tekinti. Több megoldatlan kérdés is maradt. Ezek közé tartozik a versenyképesség ügye. Ugyan az Egyesült Királyságnak nem kell alkalmazkodnia az európai törvényekhez, de az Uniónak – választott bírósági eljárás után – joga lesz arányos összegű vámokat kivetni, ha bebizonyosodik, hogy London megsértette a tisztességes verseny szabályait. A feltételeket időközönként felül fogják vizsgálni. A pénzügyi szolgáltatásokat illetően egyelőre nem született döntés arról, vajon a londoni City pénzintézetei működhetnek- e az európai egységes piacon. Boris Johnson maga is elismerte, hogy a megegyezés ezen a téren „talán nem ment olyan messzire, mint szerettük volna”. Ugyancsak elmaradt mindeddig a Gibraltárról szóló döntés, ami azt jelenti, hogy nehéznek bizonyulhat a brit lakosságnak a spanyol határon való átlépése. A bizonytalanság napi mintegy 15 ezer dolgozót érint, és mind a közlekedésben, mind a gazdaságban fennakadásokat okozhat. A terület gyakran vitatott brit ellenőrzése a Konzervatív Párt egyik érinthetetlen vörös vonala. Nem született végleges döntés az Egyesült Királyság és az EU közötti szabad adatáramlás folytatásáról sem. Az ideiglenes hathónapos megegyezést viszont már 2021 elején véglegesítheti az Unió annak elismerésével, hogy Nagy-Britannia adatvédelmi normái kompatibilisek az európaiakkal. Sebastian Fischer, az EU soros elnöki tisztségét betöltő Németország uniós képviseletének szóvivője közölte, az unió mind a 27 tagországa támogatja a múlt csütörtökön létrejött megállapodás ideiglenes, január 1-től való alkalmazását.