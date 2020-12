Klubrádió: zavar a hangerőben

A rendőrség, amely eredetileg hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni a baranyai faluban, költségvetési csalás gyanújával átadta az ügyet az adóhatóság bűnügyi igazgatóságának.

Bogdán László polgármesternek köszönhetően a jórészt romák lakta Cserdi prosperáló, rendezett, országosan ismert és elismert településsé vált. A „cserdi csodaként” emlegetett sikert a helyben beindított növénytermesztés alapozta meg. A Baranya megyei faluból hosszú éveken át csupa jó hír érkezett, ezért is keltett általános megdöbbenést, hogy a médiában sokat szereplő, nagy tiszteletnek örvendő Bogdán László július közepén önkezével véget vetett életének: felakasztotta magát.

A tragédia után a család közleményt adott ki, amely arra utalt, hogy a megmagyarázhatatlannak tűnő cselekedet hátterében a polgármester betegsége állhatott. Lapunkhoz eljutottak egészen másfajta információk is. A temetést követően kérdéseket küldtünk az Országos Rendőr-főkapitányságnak. A Népszavának adott válaszában az ORFK július végén azt állította: „Sem Bogdán László, Cserdi volt polgármestere, sem pedig a személyéhez köthető projektek, vállalkozások ügyében nem folyt, és jelenleg sem folyik büntetőeljárás a rendőrség nyomozó hatóságainál”.

Hónapok elteltével, október elején azonban a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a Magyar Narancsnak megerősítette, hogy – hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen – a rendőrség pár nappal a polgármester halála után nyomozást rendelt el a Cserdiben épülő „termékraktár, hűtőház, csomagoló” ügyében. Ennek megvalósítását Bogdán László szívügyének tekintette. A beruházás nem fejeződött be.

A Bama.hu hírportál szintén októberben írta meg, hogy a rendőrség más, Cserdihez kötődő esetben is nyomozni kezdett, „miután egy kerékpárút-fejlesztéssel kapcsolatos projekt során kibukott, hogy az egyébként már elnyert forrással pénzügyi problémák lehetnek”. A megyei rendőrség ezt az értesülést is megerősítette.

A Pécsaktuál.hu cikke ugyanakkor már három projektet említett, kiegészítve az eddigieket a faluban tervezett bölcsődével is. Uniós pénzekből támogatott programokról van szó: a termékraktárra 250 millió forint, a kerékpárútra 265 millió, a bölcsődére 189 millió jutott, összesen tehát több mint 700 millió forint. A portál – forrásaira hivatkozva – arról számolt be, hogy a rendőrség „lefoglalt minden iratot az elmúlt évekből az önkormányzatnál és a közös hivatalnál is (Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bodai Kirendeltsége)”. A cikk szerint Cserdiben nyílt titokként kezelték, hogy a polgármester környezetében 2018-ban olyan emberek bukkantak fel, akik „elkezdték irányítani a település pályázatait, közbeszerzéseit”.

A gyászoló család képviseletében Visegrády Zoltán ügyvéd újabb közleményt adott ki. A kommüniké a polgármester betegségét már nem hozta szóba, ellenben tényként rögzítette, hogy Bogdán László tragikus halála „az általa megkezdett jelentős összegű beruházások meghiúsulásával” hozható összefüggésbe, amelynek oka „egy általa kezdeményezett beruházás kapcsán keletkezett pénzügyi elszámolási probléma”.

Az ügyvéd nyomatékosan kérte a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a hozzátartozók megkeresésétől. Mivel időközben Bogdán László testvérét, Bogdán Gyulát megválasztották Cserdi polgármesterévé, az ügyvéd által jegyzett állásfoglalás közvetve azt is jelentette: az önkormányzat elzárkózik attól, hogy újságírói kérdésekre válaszoljon.

A közelmúltban ismét kerestük Visgerády Zoltánt, kérve, jelentkezzen, ha változik a helyzet, és akár ő, akár a családtagok hajlandók nyilatkozni. Eddig még nem jelentkezett.

Csak annyi biztos, hogy már nem a rendőrség vizsgálódik a gyanúsnak tartott pénzköltések ügyében. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendőrség „2020. július 16-án rendelt el nyomozást hűtlen kezelés elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen, majd 2020. október 14-én költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt az ügyet átadta a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának”.

Egyebek mellett azt is szerettük volna megtudni, hogy mennyi pénznek a sorsa vár tisztázásra, a gyanú szerint konkrétan milyen jogsértések történtek. A rendőrség az adóhatósághoz irányított kérdéseinkkel, onnan viszont módfelett szűkszavú választ kaptunk: „Folyamatban lévő ügyről a NAV nem hozhat nyilvánosságra részleteket”.