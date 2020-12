81 millió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma a világban

Az orosz büntetésvégrehajtási hatóságok arra figyelmeztették hétfőn az ellenzéki politikust, hogy feltételesről letöltendő szabadságvesztésre változhat a büntetése, amennyiben kedden nem tesz eleget a próbaidőre vonatkozó jelentkezési kötelezettségének.

Orosz hírportálok hétfőn késő este idézték a büntetésvégrehajtás (UFSZIN) moszkvai kirendeltségének ezzel kapcsolatos közleményét. A hatóság felhívja a figyelmet a világ egyik legrégebbi és legtekintélyesebb orvosi hetilapjában, az angol nyelvű The Lancet-ben december 22-én megjelent cikkre, amely hivatkozik a berlini Charité egyetemi klinika orvosi jelentéseire. Alekszej Navalnijt ott ápolták a mérgezés után. A börtönhatóságok szerint a hetilapban megjelent cikkből ítélve Navalnijt szeptember 20-án engedték ki a kórházból, és október 12-re gyógyultnak nyilvánították, - mint fogalmaz a hatóság - "teljesen elmúltak a betegség következményei". Az UFSZIN felhívja a figyelmet arra, hogy a feltételesen elítélteket felelősség terheli, amennyiben kibújnak a próbaidős ellenőrzések alól, márpedig Navalnij és ügyvédje is értesítést kapott arról, hogy az elítéltnek jelentkeznie kell az illetékes hatóságoknál. Amennyiben Navalnij ennek nem tesz eleget, az UFSZIN kérheti a bíróságtól a feltételes börtönbüntetés megváltoztatását letöltendőre. Az Interfax értesülése szerint Navalnijnak kedden helyi idő szerint kilenc órakor kell jelentkeznie a moszkvai büntetés-végrehajtási felügyeletnél. A hírügynökség ugyanakkor megjegyzi, hogy a The Lancet cikkében nem nevesíti Navalnijt, hanem csak egy 44 éves férfival augusztus 20-án történt incidensről számol be, arról ír, hogy az illető rosszul lett egy repülőgépen tíz perccel a felszállás után. Alekszej Navalnij, az orosz államfő egyik legismertebb bírálója a szóban forgó napon ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a politikust az ottani kórházba vitték. Két nappal később családja kérésére Berlinbe szállították. Navalnijt 32 napon át kezelték a berlini Charité klinikán, 24 napig feküdt kómában az intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A német orvosok szerint az ellenzéki politikust novicsok típusú idegméreggel mérgezték meg. A Kreml több ízben tagadta, hogy az orosz hatóságoknak köze lenne a mérgezéshez. Navalnijt és öccsét, Oleget 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek. (A rubel jelenleg mintegy 4 forintot ér.) Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017 októberében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel meghosszabbította a próbaidőt. Egy másik, 2013-ban elindított, az úgynevezett Kirovlesz-ügyben Navalnij felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje tavaly júliusban lejárt.