Kijev kész normalizálni kapcsolatait Budapesttel

Az Astra/Zeneca vakcina hivatalos jóváhagyásának küszöbén a brit közegészségügyi hatóságok heti egymillió ember beoltását tervezik. Úgy vélik, elengedhetetlen az immunizációs program felgyorsítása a harmadik hullám elkerülése érdekében

A pandémia kezdete óta először haladta meg Angliában a negyvenezret az egy nap alatt pozitív teszttel megerősített koronavírus-megbetegedések száma. Az ijesztő statisztika csak újabb lendületet adott a Covid-19 és az új, még gyorsabban terjedő vírustörzs megfékezésére tett erőfeszítéseknek a szigetországban. Az NHS England vezérigazgatója az egészségbiztosító dolgozóihoz intézett évzáró üzenetében a lehető legnagyobb elismeréssel illette a stábot, amely 200 ezer súlyosan beteg ember kórházi ellátásáról gondoskodott. Jelenleg 20 ezer 426 páciens igényel klinikai kezelést, ami ugyanúgy meghaladja az áprilisi csúcsot, mint a hétfői 41 ezer 385 és a keddi még ijesztőbb 53125 új angliai betegszám. A nyilvánosság előtt ritkán megszólaló Sir Simon Stephens 2020-at a legtöbb ember számára a "létező legkeményebb évnek" nevezte, amikor az emberek az általában vidám ünnepi időszakban is elsősorban aggodalmat, fáradtságot és frusztráltságot éreznek. A közegészségügyi vezető az oltóanyagok terén elért tudományos áttörésben látja az egyetlen reményt 2021-re. Az Astra/Zeneca vakcina jóváhagyása Sir Simon és a brit lapoknak nyilatkozó tudósok szerint is "megváltoztatja a játék képét". Az Egyesült Királyság 100 millió dózist rendelt az Oxfordi Egyetemmel folytatott együttműködésből származó oltóanyagból, amiből 40 millió már március végére hozzáférhetővé válik. Calum Sample professzor, a kormány mellett működő SAGE tanácsadó testület tagja, egyben a légzési nehézségek szaktekintélye rendkívül fontosnak tartja azt a személyes védelmet, amit az oltás nyújtani képes. A tudós szerint a lakosság legalább 70-80 százalékát kellene beoltani a nyájimmunitás elérése érdekében, és ez a nyár előtt nem fog bekövetkezni. A vakcinációért és immunizációért felelős közös bizottság irányelvei alapján elsőként az idősotthonok dolgozóit és lakóit, majd az NHS frontvonalában dolgozókat és a 80 éven felülieket oltják be. Ez 6 millió embert jelent, pontosan a tízszeresét a Pfizer/BioNTech anyaggal december 8-a óta ellátott személynek. A London School of Hygiene and Tropical Medicine értékelése szerint ahhoz, hogy a kórházak intenzív osztályaira nehezedő nyomás csökkenjen, heti kétmillió angliai lakost kellene beoltani. A tömegméretű, több száz, nagy hirtelenjében felállított központba irányított oltási program január 4-én kezdődik tízezernél is több újonnan szerződtetett egészségügyi dolgozó és önkéntes részvételével. Az újabb megbetegedési csúcs, melynek fő oka az új vírustörzs rendkívül gyors terjedése, az NHS működőképességének megőrzése mellett leginkább az oktatás szempontjából aggasztja a kormányt. A január eleji iskolakezdés komoly veszélyben forog, mert ezzel lehetne elkerülni egy harmadik teljes angliai vesztegzárat. Boris Johnson kormányfő és Gavin Williamson oktatási miniszter a nyitást támogatja, elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók további visszaesésének megakadályozása érdekében. Matt Hancock egészségügyi miniszter viszont a halasztás mellett érvel, akár későbbi tanítási szünetek felfüggesztésének árán is. A megoldás kulcsa egy minden korábbinál nagyobb szabású, legalábbis a háttérből a hadsereg által szervezett iskolai tesztelési program lehet. Ha a tendencia a következő napokban sem javul, a lakosság már eddig is 43 százalékát kitevő London, Kelet- és Délkelet-Anglia után akár az egész tartomány bekerülhet a majdhogynem szobafogsággal felérő 4-es, legmagasabb veszélyezettségi fokozatba. Ugyanezen szigor érvényesül máris Skóciában, Walesben és Észak-Írországban is.