Épülettűzben halt meg egy ember Vácon

Az eszét vesztett támadó még két golyóval a testében is a társát védő rendőrnőre támadt.



Teljesen kiszámíthatatlan volt a viselkedése a feltehetően drog hatása alatt állóférfinak, aki egy újpesti panelházban megtámadott két rendőrt egy 25 centis bajonettel december 24-én reggel – számolt be a Blikk . A lap cikke szerint a férfi korábban Délegyházán élt az élettársával és a kisfiával. Mivel a férfi rendszeresen drogozott, egy idő után a párja kiadta az útját, mivel úgy érezte, hogy nemcsak rá, de a kisfiukra is veszélyt jelent. Az apa ezt követően visszaköltözött édesanyja újpesti otthonába, de gyermekét rendszeresen látogatta. A Blikk délegyházi riportja szerint a későbbi késelőtől az egész utca rettegett, s mint az egyik ott élő elmondta:

„a drog mellett mostanában valami szektába is beállt, s mondogatta, hogy a Covid elől elviszi oda a gyereket.”

A volt élettárs a Blikknek azt mondta, nagyon megdöbbent a férfi tettén, nem ilyen embernek ismerte meg, hiszen "Péter nem volt rossz ember”. Mint a Népszava is megírta, a járőrpárost azután riasztották az újpesti, Kassai utcában található 10 emeletes házba, hogy egy férfi késsel a kezében a lépcsőházban őrjöngött és közben az ajtókat rugdosta. A kiérkező rendőrökre is rátámadt, egyiküket életveszélyesen megsebesítette. A férfit nem lehetett megfékezni, így a járőrpár sértetlen tagja kénytelen volt rálőni, majd lelőni a támadót. A Blikk cikkéből kiderült, erre azért volt szükség, mert miután a férfi leszúrta a járőrpáros egyik tagját, azután két golyóval a testében a másik rendőrt is célba vette. Korábban arról is beszámoltunk , hogy a szenteste napján megkéselt rendőrjárőr a Zsaruellátó Facebook-oldalnak és az érte aggódóknak azt üzente:

„Nagyon köszönök minden támogatást, állapotom miatt nagyon megterhelő olvasni is a jó kívánságokat, nem is tudok egyelőre mindenkinek válaszolni, de pótolni fogom.”

A megkéselt 26 éves őrmester már jobban van Fotó: police.hu

A 26 éves őrmestert, aki vasárnap az intenzív osztályról is kikerült, és már jobban van, vasárnap meglátogatta az országos és a budapesti rendőrfőkapitány, valamint az újpesti rendőrkapitány is, akik elvitték neki kollégái személyes videóüzenetét is.