Focisuli is „védi” a fogyasztókat

A kérdés ezután az, hogy valójában milyen szervezet nevezhető fogyasztóvédelmi egyesületnek.

Focisuli is felbukkant a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek idei pályázatának nyertesei között. A tíz díjazott közül öt kulturális, ifjúsági, természetvédelmi illetve sportegyesület – derült ki az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó fogyasztóvédelmi portálra december közepén felkerült névsorból. A kérdés ezután az, hogy valójában milyen szervezet nevezhető fogyasztóvédelmi egyesületnek, hiszen egy sportegyesület aligha képes rá, de nem is dolga, hogy fogyasztói érdekeket képviseljen. Nem csoda tehát, hogy a nyertes pályázók listáján a szakemberek igencsak meghökkentek. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) a rossz gyakorlat várható következményeit taglalja a honlapján és a Facebookon, közben arra is figyelmeztet, hogy e fontos tevékenység kezdi elveszíteni hitelét és jelentőségét. Nem mindig volt ez így – állítja a FEOSZ –, mert a helyüket kijelölő 1997. évi törvény hatálybalépésétől egészen 2015-ig viszonylag erős civil fogyasztóvédelmi rendszer működött, még ha esetenként voltak is jelei annak, hogy nincs minden rendben. A szövetség sajnálatosnak tartja, hogy újabban egyes döntéshozók nem tekintik szakmának a fogyasztóvédelmet, és emiatt rossz irányt vett a civil szervezetek támogatása is. A FEOSZ amellett, hogy szakszerű javaslatokat fogalmazott meg a tárca illetékeseinek, keményen és nyíltan bírálta a fogyasztóvédelmi egyesületek pályáztatási rendszerét is. Furcsállják, hogy egy focisuli most már harmadik éve a sikeres pályázók között található. Kifogásaikra, felvetéseikre minduntalan azt a választ kapták: törődjenek bele! Tavaly szeptember elsejétől újabb csapás érte az érdekvédőket, ugyanis megszűnt a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek széleskörű jogosítványa a békéltető testületekben, noha a módosítás uniós jogszabályba ütközik. A FEOSZ szerint az idei pályázat problematikus nyerteseinek névsora újból azt bizonyítja, hogy mellőzik azokat a fogyasztóvédelmi civil szervezeteket, amelyek tisztán csak ezzel foglalkoznak. Pedig ezek létszáma egyébként is csökken, mert egyre több az olyan új intézkedés, amelyek nemhogy segítenék, hanem inkább megnehezítik a dolgukat, és ebbe belefáradtak. A szervezet úgy látja, hogy a fogyasztóvédelem irányításában a változtatás elkerülhetetlen. Mert most „egy olyan polip irányít, melynek a karjai sokkal erősebbek, hitelesebbek, mint maga a polip feje” – írják honlapjukon. A kemény kritikát Kispál Edit, a FEOSZ szóvivője afeletti felháborodásukkal magyarázta, hogy bár a pályázat nyertesei közül többen a nevükből adódóan sem foglalkoznak fogyasztóvédelemmel, mégis támogatáshoz jutottak. Miközben sok fogyasztóvédő szervezet forráshiánnyal küszködik, a terveiknek csupán a töredékét tudják megvalósítani. Hiába adnak be jó pályázatot, nem kapják meg a szükséges támogatást, ha egyszer a kiírók úgy gondolják, az másra kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szervezetünk nem a fogyasztóvédelmi pályázaton sikerrel szerepelt focisuli, és a többi vitatható nyertes ellen emel kifogást, hiszen ezek csak a lehetőségeket használták ki – mondta Kispál Edit. A probléma az, hogy a pályázat kritériumai közül éppen azokat a pontokat törölték, amelyek eleve kizárták az ilyen eseteket. Ugyanis korábban csak olyan egyesület pályázhatott támogatásra, amelyik a fogyasztóvédelmet tekintette főtevékenységének, és ezt legalább két éve be is jegyeztette. Erre már többször felhívtuk a figyelmet a figyelmet, ám illúziónk nincs, mert amíg a jelenlegi döntéshozók a helyükön maradnak, addig semmi nem változik – tette hozzá a szóvivő.