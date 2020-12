Megtámadtak egy buszt Szíriában, sokan meghaltak

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja úgy tudja, három személyszállító busznak állítottak csapdát az Iszlám Állam fegyveresei.

Több tucat embert megöltek terroristák egy autóbusz elleni támadásban egy főúton a szíriai Deir ez-Zór tartományban, amely az iraki határnál fekszik – jelentette az állami sajtó. Részletek hivatalos forrásból egyelőre nem ismertek. A térségben a szíriai hadsereg katonái és az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei is jelen vannak, táborokat tartanak fenn az ókori Palmüra város közelében, sivatagos területen. A sajtó a támadás 28 halálos áldozatáról tud, de ez nem hivatalos adat. Vannak sebesültek is. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja – egy emigráns szervezet, amely aktivisták hálózatával tartja a kapcsolatot Londonból – úgy tudja, hogy három személyszállító busznak állítottak csapdát az Iszlám Állam fegyveresei, útellenőrző pontnak tüntetve fel a helyszínt. Amikor a buszok megálltak, robbantással és kézi fegyverekkel megtámadták őket. A megfigyelőcsoport 30 halottról számolt be, és azt állítja, hogy mindannyian szabadságról visszatérő katonák voltak. A szíriai állami média ritkán közöl jelentést katonai veszteségekről.