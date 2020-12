Elhunyt az Egyesült Államok történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosa

Nyolcvanéves korábban elhunyt Samuel Little, az Egyesült Államok történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosa, aki 93 gyilkosságot ismert be - írták szerdán amerikai hírportálok a büntetés-végrehajtási hatóságokra hivatkozva.

A halál oka egyelőre nem ismert, de az elítélt cukorbeteg volt, és szívproblémái is voltak. Samuel Little-t az Egyesült Álamok történetének legbrutálisabb sorozatgyilkosának könyvelték el, miután tavaly felröppent a hír, hogy elismert 93 gyilkosságot. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) addig 50 gyilkosságra derített fényt a férfi vallomása alapján. Jelenleg a hatóságok már bizonyítottan hatvan gyilkosságot írnak a számlájára. Az egykori ökölvívót először 2012-ben vették őrizetbe Kentuckyban, és átadták a kaliforniai hatóságoknak. Két évvel később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, mert bebizonyosodott, hogy Los Angelesben 1987 és 1989 között meggyilkolt három nőt. Little az évek során nem beszélt más gyilkosságokról, de élete alkonyán megnyílt a texasi rendőrség egyik nyomozójának, James Hollandnak. A rendőr gyanította, hogy Little más bűntettekért is felelős. Holland 2018 májusa óta számtalan alkalommal beszélt az elítélttel, összesen 700 órán át hallgatta ki, és ez idő alatt az idős férfi 93 ember - jórészt nő - meggyilkolását ismerte be. Elmondása szerint 19 amerikai államban hajtotta végre a bűncselekményeket 1970 és 2005 között. James Holland úgy tudta kicsikarni belőle a vallomást, hogy nem szállt vele vitába, egyetértett vele abban, hogy ő nem nemi erőszaktevő, hanem egyszerűen gyilkos. Holland szerint Samuel Little bámulatos, szinte fotografikus memóriájának köszönhetően pontos személyleírást tudott adni minden egyes nőről, akit meggyilkolt az elmúlt évtizedekben, és a legapróbb részletekre emlékezve adott leírást a bűntények helyszínéről is.