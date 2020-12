Több millió magyarról mondott le az Orbán-kormány a demokrata ellenzéki pártok szerint

Borsos összegeket kellett volna kifizetniük, azonban a bíróság másképp határozott.

A tavaszi tüntetéseket szervező független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos azt közölte Facebook-oldalán, megszülettek az első döntések azon demonstrálók ügyében, akik fellebbeztek a rendőségi bírság ellen.



Megjegyezte, a szervezők már akkor bizakodóak voltak, hogy a túlzott rendőri fellépés jogtalan volt, de szerinte ezt már a bíróság döntése is kimondta. "Sok millió forintnyi bírság sorsa még függőben van, de az első ítéletek alapján van remény, hogy az igazság végül győzedelmeskedni fog!" - fogalmazott Hadházy Ákos. Mint a Népszava is beszámolt, a politikus tavasszal Szél Bernadett és Donáth Anna támogatásával azért szervezett több alkalommal is dudálós, autós demonstrációt a Clark Ádám térre, hogy jelezze a miniszterelnöknek, nem tetszik nekik a kórházi ágyak embertelennek érzett kiürítése és a járványügyi teljhatalom. A rendőrség hatalmas erőket mozgósított , sokakat büntettek meg, indokolatlan dudahasználatért, vagy amiatt, mert megszegték a kijárási korlátozásokat. Ugyanakkor Szél Bernadett egyik munkatársa azért is kapott 150 ezer forintos bírságot , mert uniós zászlót lengetett ki az autójából.