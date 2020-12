Brexit - Megszületett a megállapodás Madrid és London között Gibraltárról

Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig, az olaszok azonban az egyik legrosszabb esztendőnek tartott 2020 hangos búcsúztatásra készülnek, a tüzijáték betiltása ellenére is.

Január 31. nulla órától egészen január negyedikéig ismét a legmagasabb fokozatú járványintézkedések léptek életbe Olaszországban, ami egész napos kijárási tilalmat jelent, a kereskedelem és vendéglátás leállítását, és tilos a tartományok közötti közlekedés is. Engedménynek számít, hogy napi egy alkalommal lehetséges rokonok és barátok meglátogatása azzal a feltétellel, hogy az egy háztartásban élőkhöz legfeljebb további két, 14 évnél idősebb személy csatlakozik. A felmérések szerint az olaszok 94 százaléka otthon tölti az év utolsó éjszakáját. A hírek szerint azonban fiatalok és idősebbek is tiltott házibulikat szerveznek, ezért a belügyminisztérium az utcai igazoltatás mellet interneten is ellenőrzést indított a szállások, ingatlanok bérlésének követésére. A belügyminiszter bejelentése szerint 70 ezer csendőr, rendőr, tűzoltó vesz részt az ellenőrzésekben. Ezen kívül a szomszédokat is arra kérték, jelentsék a hatóságoknak a "gyanús" vendégségségeket. Országosan betiltották az utcai ünneplést, és számos városban tilos a tűzijáték is. Utóbbit azonban nehéz lesz megakadályozni, főleg az ország déli térségeiben, ahol balkonokról és teraszokról hangos tűzijátékkal készülnek búcsúztatni a minden idők legnehezebb esztendőjének tartott 2020-at. Nápolyban szokás szerint az ablakokon kihajított ócskaságokkal felejtik az óévet. A Nápoly-közeli Caserta polgármestere azt kérte, tűzijátékos ünneplés helyett gyertyagyújtással emlékezzenek a február vége óta elhunyt mintegy 74 ezer betegre. Csak Milánóban több mint hatszáz kilogramm tiltott tűzijátékot foglaltak le, köztük az idei év hangulatát idéző, Apokalipszisnek nevezett tűzijátékot is.

A fertőzés gócpontjaként ismert északkeleti Veneto tartomány kormányzója, Luca Zaia az év végi sajtótájékoztatóján a régió történelme egyik legnehezebb évének nevezte 2020-t. Kijelentette, azt várja az újévtől, hogy "visszakapjuk mindennapi életünket". Az olaszok lencsével és malaclábbal, valamint a szintén szerencsét hozó piros fehérneművel készülnek az évfordulóra. Tavaly 63 millió pezsgősüveget bontottak ki. A Coldiretti termelői szövetség szerint azonban az idei szilveszteri kiadások egyharmaddal zuhantak. Január elsején a bécsi újévi koncerttel egy időben a velencei La Fenice színházban is koncertet tartanak Daniel Harding vezényletével. A zenekar tagjai az üres nézőtéren foglalnak helyet. Olaszországban február 20-án azonosították az első olasz koronavírusos beteget, azóta több mint kétmillióan betegedtek meg. A május és szeptember közötti időszakot kivéve Olaszország végig korlátozásokkal élt együtt. A jelenlegi szigorú óvintézkedéseket január 4-én egy napra részben feloldják, majd január 5-én, 6-án és 7-én újabb zárlatot rendelnek el. Január 7-től tervezik a 14 év feletti tanulók visszatérését a tantermekbe. A sípályák esetleges megnyitását január 18-ra tették át.