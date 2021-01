Putyinék csúcsra járatják a sportot

A járvány első hullámában Európa országait tekintve Spanyolországban drámai viszonyok alakultak ki, főleg azért, mert az idősotthonokban tombolt a koronavírus. A második hullámban azonban Madrid már sokkal jobban teljesített, amit több európai fővárosban is irigykedéssel szemléltek. Az oltásokat szintén múlt hétvégén kezdték el. Salvador Illa egészségügyi miniszter ambiciózus tervet fogalmazott meg, naponta 50 ezer embert kívánnak beoltani. Szeptember végéig aztán 47 millióan válnának immunissá a járvánnyal szemben, ezzel elérnék a nyájimmunitást. A vakcina első napjaiban azonban máris lemaradtak az eredeti célkitűzésektől. A BioNTech/Pfizer oltóanyagának 350 dózist tartalmazó szállítmánya logisztikai gondok miatt csak később, a hét elején érkezett meg: öt repülőgép öt különböző városba szállította a vakcinákat, innen terjesztették más településekre. A hadsereg gondoskodik arról, hogy az oltóanyag a Baleári-, a Kanári-szigetekre, valamint a két észak-afrikai enklávéba, Ceutába és Melillába is eljusson. Németországgal szemben Spanyolország nem riad vissza a drasztikus intézkedésektől sem, hogy elérjék a nyájimmunitást és megszabaduljanak a vírustól. A madridi egészségügyi tárca ugyanis listázza mindazokat, akik nem hajlandóak beoltatni magukat. A tárcavezető azzal indokolta a lépést, hogy tudni akarják, az "ellenállók" miért döntenek így. Minden spanyol állampolgár számára felajánlanak egy oltási időpontot. Bár nem lesz kötelező beadatni a vakcinát, aki megtagadja az oltást, az bekerül egy regiszterbe. Salvador Illa miniszter szerint nincs ebben semmi különös, teljesen hétköznapi eljárásnak számít a nagyobb oltási kampányok esetében. Hozzátette, más uniós tagországokkal is megosztják mindazok nevét, akik nem élnek az oltás lehetőségével, figyelembe véve az Európai Unió adatvédelmi előírásait. Ez mindenképpen változás a novemberben közzétett oltási tervezethez képest, jegyzi meg a Neue Zürcher Zeitung. Akkor ugyanis még arról volt szó, hogy a regiszterbe csak azok kerülnek be, akik élni kívánnak a vakcina lehetőségével. Spanyolországban nem alakult ki különösebb vita Pedro Sánchez drasztikus döntéséről, a lakosság nagyobbik része támogatja a kemény fellépést. Az állami közvélemény-kutató, a CIS karácsony előtti felmérése szerint a megkérdezettek 40,5 százaléka minden további nélkül beoltatná magát, 16,2 százalék megvárná, vannak-e mellékhatásai a vakcinának. Az oltásellenesek aránya 47-ről 28 százalékra csökkent, vagyis majdnem megfeleződött. Az országban szigorú kijárási korlátozásokat vezettek be, ezek feloldása nem várható egyhamar, hírek szerint a szükségállapot május 9-ig tarthat.