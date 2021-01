Zacher Gábort szilveszterkor beoltották, nem érez mellékhatást

A kijárási korlátozások miatt egyébként is csendes hétköznapokhoz képest is kevesen voltak december 31-én éjjel az utcákon.

Egyetlen fel- és leszálló utas sem akadt csütörtök éjjel, mikor áthaladt a szellemmetró a Deák Ferenc téren – ez a kép jellemezte az egész fővárost az év utolsó napján. Döbbenetes kontrasztot mutatott Budapest belvárosa a megszokott szilveszterekhez képest, mikor szórakozóhelyeken egy gombostűt sem lehet leejteni, az ünneplők tömegei pedig egyik helyről a másikra vándorolva próbálnak talpalatnyi helyet találni. A 2020-ban megszokott - a kijárási korlátozások miatt egyébként is csendes - hétköznapokhoz képest is kevés mozgás volt a városban. Csupán az öt-tíz percenként eldurranó távoli petárdák jelezték, hogy szilveszter van. A Fiumei úti sírkert melletti utcák semmiben sem különböztek a máskor tömött belvárosétól. Néhány utcára nyíló ablakból zene és beszélgetés hallatszik. Az egyikben egy vidám család tagjai elegyedtek szóba velünk. – Feszültek az emberek, hiába van ünnepnap. A rendőrök is egész nap igazoltattak mindenkit a környéken. Minden a fegyelemről szól, ami nem jó állapotba hozza az embereket – fogalmazott István. Csak szűk körben, négyen ünnepelnek, messze a tíz fős jogszabályi korlát alatt. – Hangulatkeltés az egész, aki akarja, kijátsza. Mégis mit csinálna bárkivel a rendőr házkutatási engedély nélkül? – mutat rá húga, Barbara. A beszélgetés hangulatát belengi az új évvel kapcsolatos reményteli várakozás: a lányok vendéglátásban, István az építőiparban dolgozik. – Még egy ilyen évet nem bírnak ki a vendéglátósok. Én talán megleszek, mert az építkezéseket nagyon támogatják. Ha szerényen is, de szerintem boldogan jövünk majd ki ebből a helyzetből – mondta István.



A Péterfy Kórház baleseti intézeténél is csendes az este, a sarkon két rendőr igazoltat csak egy férfit. Kiderül, hajléktalan, nem is faggatják tovább. – Tavaly egész éjjel ment a durrogtatás, idén viszont üres minden. Ez nem egy szokványos szilveszter – mondta egyikük, majd tovább álltak autójukkal. És valóban, kegyes volt az ünnep a kutyákhoz és a gazdáikhoz is, a tömeges petárdázás és tűzijátékozás elmaradásával, ők járták legtöbben az utcákat. – Nem a koronától félünk, vagy hogy Orbán Viktor mit mond, de el kellett fogadnunk, hogy ez az év ilyen – mondta lapunk a kutyáját sétáltató Péter, hogy másokhoz hasonlóan miért csak szűk körben ünnepeltek lakásukban. A II. János Pál pápa tért szegélyező lakóházak ablakai szolidan villognak, azonban csak minden negyedik árulkodik arról, hogy valóban otthon vannak a lakók és vendégeik. A Rákóczi tér mellett egy valószínűtlen kis kirakatra akadunk: szól a zene, de a letakart üveg mögül semmi nem látszik. A váratlanul kinyíló ajtó mögött vidám társaság ünnepel, szabályos kis diszkót alakítottak ki a pici helyiségben. Az egyik középkorú férfi vidáman, borvirágos arccal lép elénk. – Csak a család! – szögezi le, hogy kik a résztvevők, majd váratlanul előpattan két fiatal férfi, akik gyorsan visszatessékelik. Egyikük már a rendőrökkel fenyeget bennünket, pusztán az érdeklődésünk miatt, mire a másik megjegyzi: „Azokat nem akarod ide hívni”. Gyorsan el is tűnnek a kirakat mögött, ahol a közjáték ellenére sem hagyott alább a hangulat. Az országos és a fővárosi ünnepi helyzethez képest a rendőröknek alig akadt dolga: hajnal 5 óráig 1028 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom valamilyen megszegése miatt.

Százan a detoxon Hét kiskorú is volt azok között, akiket alkoholfogyasztás miatt detoxikálóba kellett vinni szilveszterkor – közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője pénteken az MTI-vel. Győrfi Pál közleménye szerint az év utolsó napján 3050 esetük volt a mentőknek, ebből száz eset végződött a detoxiálóban. A közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett idén a mentőegységeket két pirotechnikai eszközzel kapcsolatos balesethez riasztották.