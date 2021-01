Vietnamban is azonosították a vírus nagy-britanniai mutációját

Olaszországban 2021 az építkezés éve lesz, feltéve, ha a nemzet hozzájut a járvány gazdasági hatásait enyhíteni hivatott helyreállítási alaphoz.

Az olasz kormány a tavalyihoz képest talán békésebb évre számíthat 2021-ben, bár kiindulva az olasz kabinetek stabilitásából, ez azért nem vehető készpénznek. Giuseppe Conte kormánya a várakozásokhoz képest nagyobb megrázkódtatás nélkül vészelte át a 2020-as esztendőt, pedig több tavalyi előrejelzés az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a Demokrata Párt (PD) és a Matteo Renzi volt kormányfő által fémjelzett Italia Viva bukását jövendölte. Bár a járvány első hullámában Olaszország különösen sokat szenvedett, abszurd módon a vírusnak is köszönhető, hogy a kabinet túlélte a válságévet, hiszen az emberek támogatták a kabinet kemény intézkedéseit. Conte reményei szerint 2021 az építkezés éve lesz, az ország, várhatóan az év második felében, hozzájut a járvány gazdasági hatásait enyhíteni hivatott helyreállítási alaphoz, igaz, még abból is komoly viták adódtak a koalícióban, mire költsék a pénzt. Vita alakult ki abból is, kötelezővé tegyék-ez oltást. A kormány közölte, nem készül ilyen lépésre, bár múlt hétvégén, miután beadták az első vakcinákat, a kormány tett utalásokat arra, hogy az önkéntesség nem tart sokáig. A demokrata párti politikus, Sandra Zampa államtitkárhelyettes azt közölte, a közalkalmazottak számára kötelezővé kellene tenni az oltást. Mint mondta, ha valaki semmiképpen sem hajlandó beadatni magának a vakcinát, akkor meg kell szüntetni közszolgálati munkaviszonyát. A baloldali populista koalíciós partner, az M5S azonban a jelek szerint nem lelkesedik a kötelező oltás gondolatáért. Fabiana Dadone közigazgatási miniszter azt közölte, nem nagy híve e gondolatnak, inkább a kormány eddigi hivatalos politikáját támogatja, miszerint „erősen ajánlják” a vakcina beadását. Igaz, a tárcavezető kategorikus nemet sem mondott a kötelezővé tételre. A kabinet reményei szerint őszre érik el a nyájimmunitást, s akkorra már a lakosság nyolcvan százalékát olthatják be. A lakosság nagyobbik részét, tehát akik nem a legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak, a tervek szerint áprilistól kezdik beoltani. Persze semmi biztosíték sincs arra, hogy minden a tervek szerit halad. Pierpaolo Sileri egészségügyi miniszter rövidtávon kizárta a vakcina kötelezővé tételét, ám ha a kampány során a beoltottak aránya nem éri el a lakosság kétharmadát, akkor „ellenlépéseket kell tenni” – fogalmazott. S ezek közé tartozhat az is, hogy kötelezik az embereket a vakcina beadására. A kormány szakértői csoportja, a bioetikai bizottság sem zárta ki a lehetőségét annak, hogy rétegeknek elrendelik a kötelező oltást. Giuseppe Conte kormányfő ugyanakkor a napokban azt közölte, „nem gondolt erre”. Giovanni Toti, Liguria tartomány elnöke, valamint Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia azt közölte, nem elleneznék a kötelező vakcinát, ha az biztosítaná a gyülekezési, vagy a mozgás szabadságának visszaadását. A gazdasági élet szereplői pedig kívánatosnak is tartanának egy ilyen lépést. Az Olaszország munkaadóit tömörítő legnagyobb szövetség, a Confindustria például szintén kötelezné a cégek munkatársait az oltás beadására.