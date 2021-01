Az egészségügyben és a szociális területen dolgozók után a tanárokat oltatná be a PDSZ

Orbán Viktor szerint a Pfizer vakcinájában amerikai pénz és magyar ész van.

Vasárnap reggel az állami rádióban vendégeskedett a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, van oltási terv , ami arra vonatkozik, hogy ha nincsen elég oltás, akkor melyik csoport, milyen sorrendben kapja meg a védettséget. Emiatt kapják meg most az egészségügyi dolgozók, mert ők vannak az első helyen. Hangsúlyozta, az oltásnak a technikai kivitelezése is ehhez a mennyiséghez igazodik. Jelenleg 35 ezer ember beoltására alkalmas a meglévő mennyiség.

„Ha mondjuk holnap reggel megérkezne több millió vakcina, akkor van egy tervünk arra nézve, hogy hol fogjuk kijelölni azokat az oltási pontokat, ahol tömegesen és gyorsan le tudunk oltani mindenkit... a tömege beoltásnak az akadálya nem a magyar technikai kapacitásnak a korlátozottsága.” – fogalmazott.

Emlékeztetett, több ezer olyan számítógépes végpont van, ahol az emberek részt szoktak venni a választáson. Így ha nagyon sok vakcina érkeznek egyszerre, akkor az egészségügyi intézményeken kívül ott is be tudnak rendezni oltási pontokat, így oda kellene mennie mindenkinek, ahol szavazni szokott. Ugyanakkor egyelőre a rendszer éles kipróbálására nincs esély, mert nem érkezik több millió vakcina. Emiatt a kivitelezés oldaláról nincsen korlátja a tömeges oltásnak.



Emlékeztetett, hogy a nyugatról érkező vakcinákra az országok nem külön külön,szerződnek, hanem az Európai Unió egységesen – szerinte majd a történelem eldönti, hogy helyes döntés volt-e ez a megoldás. Orbán Viktor jelezte, nem elégedett az uniós szervek gyorsaságával, mivel voltak olyan termékek, amelyek hamarabb voltak elérhetőek Kanadában, Nagy-Britanniában vagy Izraelben, mint az EU-ban. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy igazságosan osztják el az adagokat. Mivel azonban jobb, ha az ember két lábon áll, ezért Magyarország nézi a keleti fejlesztéseket is. Az orosz vakcina az jó, de nincsen belőle elég és a gyártási-kapacitási problémák miatt nem is várható, hogy tömegesen lesz elérhető. A kínai azonban ígéreteresebb, abból több van és gyorsabban is hozzáférhetőbbnek tűnik.

Azt hangoztatta, ideális esetben választható lesz a vakcina.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós kvótán felül is próbálkoznak beszerzéssel, amivel Magyarország egyelőre nem járt még sikerrel. Később kiemelte, nem róható fel Brüsszelnek, hogy ők is ki vannak szolgáltatva a gyógyszeripari cégeknek. Lehet azon elfantáziálni, mi az optimális oltási gyorsaság, de minden azon áll, hogy itt van-e a vakcina a maga fizikai valójában. Nem érdemes spekulálni – jelentette ki.



Mondandójából az is kiderült: lényegében kétféle oltási terv van. Az egyik szerinte ismert, a másikról pedig akkor fog mindenki információt kapni, amikor lesz tömegesen elérhető vakcina.

Arról is beszélt, hogy megítélése szerint a Pfizer egy magyar vakcina, mivel sok honfitársunk dolgozik a projektben. „Kis túlzással mondhatjuk, hogy ez egy magyar vakcina, amerikai pénz és magyar ész van benne” – fogalmazott a miniszterelnök. A magyar egészségügyről azt mondta, sokkal jobban helytállt a járványban, mint néhány olyan országé, mint amelyet előrébb értékeltek.



Később szót ejtett az iparűzési adó csökkentéséről is. Szerinte mindenkinek meg kell értenie, hogy az embereknek a vállalkozások adnak munkahelyet. Megértéssel beszélt arról, hogy ez nem tetszik minden önkormányzatnak, de válság idején a központi államnak és a helyhatóságoknak is adót kell csökkenteni.

Megjegyezte, a 2010 és 2020 közötti periódus volt az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede. Ugyanakkor a következő tíz év az még jobb lehet, egyenesen fantasztikus.

Úgy véli, egy olyan dimenzióváltás előtt van a magyar gazdasági rendszer, amit ma még kevesen értenek. Szerinte 10 év múlva egy egészen más világ bontakozik ki és gyorsabban fogunk növekedni, mint az Európai Unió nyugati fele.