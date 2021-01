Épp azon vitatkoztak, mi menjen a tv-ben, amikor egy repülő becsapódott a házukba

Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-Pfizer vakcinából.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) vasárnapi jelentése szerint az utóbbi napon újabb 3034-gyel 640 ezer fölé emelkedett az országban eddig diagnosztizált fertőzöttek száma, akik közül csaknem 575 ezret gyógyultnak nyilvánítottak. Romániában szeptember közepe óta nemcsak azokat a fertőzötteket minősítik gyógyultaknak, akiknek két koronavírus-tesztjük negatív lett, hanem a házorvos is - telefonos konzultáció alapján - látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, továbbá azokat a tünetmentes fertőzötteket is kivezetik a statisztikából, akiket tíz nap után egy negatív teszt után kiengednek a kórházból. Mivel a vasárnapi újabb 60 halálesettel megközelítette a 16 ezret a járvány áldozatainak száma, az aktív fertőzötteké - október 22-e óta először - ismét ötvenezer alá esett, ami kevesebb mint fele a november végén feljegyzett 120 ezres csúcsnak. Közülük már csak 8868-an vannak kórházban, az intenzív terápián kezelt súlyos esetek száma azonban csak 1119-re csökkent a november végi csaknem 1300-ról. A múlt vasárnap kezdődött oltási kampány során Romániában szombat estig 13 200 orvos és ápoló kapta meg az oltás első adagját. A szilveszteri időszakban csak 47 oltóközpontban kezdődött meg a tevékenység, hétfőtől azonban az egészségügyi dolgozók beoltására létrehozott 370 romániai oltóközpont több mint 90 százalékában beindul a munka - jelentette be az országos oltókampány koordinátora, Valeriu Gheorghita orvos ezredes. Az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók többségét immunizálni fogják január közepéig. Tervek szerint a naponta beoltottak száma jövő héttől kezdődően eléri húszezret. A BioNTech-Pfizer vakcinájából több mint 12 millió dózisra van szerződése Romániának, a Moderna oltóanyagából pedig - amelynek az engedélyezését január első hetére várják - 3,5 millió adag jár az országnak.