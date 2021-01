Gyilkosság Óbudán: letartóztatták az anyja megölésével gyanúsított nőt

Akár három év szabadságvesztés is várhat a zenészre.



Maradandó fogyatékosságot szenvedett a karambol következtében az a rendőr, aki Lovasi András zenész autóbalesetének az egyik sértettje, és ez kár az ítélet súlyosságát is befolyásolhatja – tudta meg a Blikk . Az ügyben ugyanis elkészült az orvosszakértői vélemény. A zenész még 2019 márciusában terepjárójával a tilos jelzés ellenére behajtott egy kereszteződésbe, ahol összeütközött egy rendőrautóval . A járőrkocsiban utazó két rendőr közül az egyik súlyosan megsérült , eltört a kulcscsontja, valamint több foga is kitört. A Blikk kérdéseire Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét helyettesítő ügyész azt írta, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el a – a sértett által már a bírói szakban csatolt további orvosi iratok alapján – az orvosszakértői vélemény-kiegészítést.

„ A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádirati tényállás módosítása mellett a cselekmény jogi minősítését is maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségére módosította” – közölte az ügyész.

A Blikk szerint a Lovasira kiszabható büntetési tétel akár három évig tartó szabadságvesztés is lehet, bár a zenészt most hiába keresték, egyelőre nem válaszolt. Korábban a lapnak a baleset után és idén tavasszal is azt nyilatkozta:

„A felelősségemet elismerem. Várom az ügyben az ítéletet, és bármi is lesz az, elfogadom.”

Lovasi ellen tavaly májusban emeltek vádat. A zenész szeretett volna peren kívül megegyezni a sértettekkel, de az ügyészség elutasította az indítványát. Az ügyben nem résztvevő, az eljárástól „független” Szilágyi Roland ügyvéd a Blikknek azt mondta: