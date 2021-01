Győrfi Pál is beoltatta magát koronavírus ellen

A korábban a Momentummal szimpatizáló politikai elemző nem ad többé tanácsokat az EP-képviselőnek.



Többé nem dolgozik Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselőnek Ceglédi Zoltán – írja a 444 . A portál azután számolt be erről, hogy tavaly októberben ők vették észre : a politikai elemző és humorista bruttó 865 ezerért ad tanácsokat a momentumos politikusnak. Akkor Donáth Anna brüsszeli honlapja még az asszisztensek között sorolta fel a tanácsadót. Ceglédi most saját honlapján Szia, Anna! című cikkében azt írta:

„Mára teljesen világos lett, hogy én így, ilyen munkát már nem végezhetek. Nem egyértelmű kudarc ez, hanem annak belátása, hogy nem tudok egyszerre versenyző és edző lenni”

A 444 kérdésére Czeglédi korábban elmondta, hogy egyéves, határozott idejű szerződést kötött a politikussal, ami közelebbről kommunikációs tervezést jelent az Európai Parlamentben végzett képviselői munka magyarországi bemutatására, illetve szövegírást, kampányötletek kigondolását, stratégiai tanácsadást, politikai napirendelemzést - azaz klasszikus tanácsadói feladatokat. Az elemző most összességében eredményesnek nevezte a közös munkát Donáth Annával, és nem is titkolja, hogy a Momentumot tartotta olyan új szereplőnek, „fiatal közösségnek”, amelyre a magyar politika megújításához szükség van. Ceglédi Zoltán emellett azt is kifejtette, hogy korábban az EP-képviselőt szerette volna meggyőzni, hogy legyen az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.



„Végül a tavalyi év közepén megejtett momentumos tisztújítás után engedtem el, hogy arról győzködjem, induljon el a miniszterelnök-jelölti előválasztáson is. (...) Láttam, hogyan lehet nyerni bent, és azt is, micsoda pillanat, amikor Orbán Viktor feje mellett Donáth Annáé van a címlapon. Aztán azzal kellett szembesülnöm, hogy még a megnövelt létszámú elnökségből is kiszavazták.”

Ceglédi végül arra is kitért, hogy szerinte brüsszeli feladatát „azért sem lehet folytatni, mert ha valaki a közszereplői tevékenysége miatt utálja, akkor az Donáth Annán is csattanhat a végén. Ez pedig fölösleges támadási felületet jelentene.