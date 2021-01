Tengeri őslényeket találtak a Mecsekben

A beavatkozást akkor is érdemes elvégezni, ha romlik a színérzékelés vagy éjszaka alig látunk.

A szemlencse elhomályosodásával járó szembetegséget, a szürkehályogot gyógyszerrel és kezelésekkel nem lehet visszafordítani, csak műtéttel gyógyítható. „Az operáció során az elszürkült szemlencsét eltávolítjuk, a helyére egy speciális műlencsét ültetünk be. A beavatkozás mindössze 10 percig tart és fájdalommentes” – mondta Nagymihály Attila , a Budai Szemészeti Központ intézetvezető főorvosa.

Korábban akkor hajtottak végre szürkehályog-műtétet, amikor a beteg jelentős látáskárosodást tapasztalt, ma már figyelembe veszik a látás finom változásait is, például a kontrasztérzékenység és a színérzékelés elvesztését. A kialakulás folyamata ugyanis már akkor elkezdődik, amikor azt veszi észre, hogy a színek elhalványulnak, megkopnak. Szürkehályogra utaló jel lehet az is, ha alacsony kontrasztú helyzetekben, például éjszaka nehezen látunk. Már ekkor érdemes megfontolni a műtéti kezelést. Ma már nem kell megvárni, hogy a szürkehályog „megérjen”, sőt ha túlérett, az a műtét során súlyos komplikációkat okozhat.

A szürkehályog műtét során ultrahangos módszerrel egy kis bemetszésen keresztül távolítják el az elszürkült lencsét, majd egy előre megtervezett műlencsét helyeznek be, ami biztosítja a jó látást. A műtét előtt és alatt nem adnak injekciót, szemcseppekkel érzéstelenítenek. A beavatkozás egyáltalán nem fájdalmas. A műtéti beavatkozás helye olyan pici, körülbelül 2 milliméteres, hogy nem kell varrni, a bemetszés magától záródik. A műtéten átesett legtöbb beteg csupán a szem körüli, enyhe nyomásról számol be. Az eljárás után lehet némi diszkomfort érzés, könnyezhet a szem és fényérzékenység is tapasztalható, de ezek 1-2 nap alatt többnyire megszűnnek.

A műtét előtti és utáni látáskülönbséget szinte azonnal meg lehet tapasztalni. Már a műtét másnapján is sokkal élesebb, színgazdagabb a látás. A végleges látásélesség kialakulása akár több hétig is tarthat. Néhány egészségügyi állapot, például cukorbetegség meghosszabbíthatja a gyógyulási időt.

A műtétet követő napon már lehet folytatni a szokásos teendőket, de az első héten a hajolástól és a nehezebb terhek emelésétől, cipekedéstől ajánlott tartózkodni. Autót vezetni a műtét után 48 órával már lehet, de az első héten hosszabb útra még célszerűbb nem indulni, mert a látásélesség ingadozhat. Az operációt követő első hónapban nem ajánlott úszni, a medence vize ugyanis tele van vírusokkal és baktériumokkal, amelyek fertőzést okozhatnak a műtéti területen. Az első héten súlyzós edzéseket tilos végezni, de kocogni, tempósan sétálni, nordic-walkingozni azonban lehet.

A műtét nemcsak a szürkehályogra jelent megoldást, a beültetett műlencsével a rövid- és távollátó, valamint a cilinder (asztigmia) dioptria is korrigálható. A végleges látás kialakulása után távolra is éles lesz szemüveg nélkül, akkor is, ha ehhez régen szemüvegre vagy kontaktlencsére volt szükség. Bizonyos műlencsékkel teljes szemüvegmentesség is elérhető.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy visszatérhet-e a szürkehályog. A szakorvos kiemelte: nem, de megjegyezte, ritkán előfordulhat, hogy egy vékony membrán alakul ki a beültetett műlencse mögött, az úgynevezett másodlagos szürkehályog azonban egy gyors, fájdalommentes lézeres eljárással eltávolítható.