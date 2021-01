ITM: egy hónap alatt 45 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma

A vírusveszély árnyékában a rövidebb futamidejű személyi kölcsönökből a kedvező kamat ellenére is csak fele annyi fogyott novemberben, mint egy évvel azelőtt. A babaváró és a lakáscélú hitelek iránti érdeklődés szinten maradt.

Sem a Black Friday, sem - a kormány koronavírus-járvány miatti egyik első intézkedéseként bevezetett – maximalizált teljes hiteldíjmutató (THM) nem tudta felpörgetni tavaly a személyi hitelezést. Bár az ünnepi vásárlási szezonban hajlamosak az emberek akár hitelből is költekezni, a személyi kölcsönökből tavaly novemberben 1,1 milliárd forinttal kevesebbet folyósítottak, mint októberben, 2019 novemberéhez képest pedig majdnem a felére esett vissza a kihelyezés. Az új szerződések összege mindössze 24,3 milliárd forint volt, miközben 2019 novemberében még 46,6 milliárd forintra rúgott - derül ki a friss jegybanki adatokból. Pedig a személyi kölcsönök átlagos hitelköltsége az érvényben lévő THM-plafon miatt 5,69 százalék volt. Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője rámutatott: a koronavírus-járvány már az év korábbi időszakában is jelentősen megtépázta a folyósítási adatokat. Bár az áprilisi mélypont után valamelyest nőtt az új szerződések összege, a 2019-es eredményektől messze elmarad 2020 első 11 hónapja. Míg 2019-ben január és november között az új szerződések összege meghaladta az 500 milliárd forintot, tavaly ugyanebben az időszakban ennél 200 milliárd forinttal kevesebbet folyósítottak a hitelintézetek. A szakportál elemzője januártól ugyanakkor változásra számít e hiteleknél, hiszen az év elejétől elindult a fogyasztóbarát személyi kölcsönök értékesítése. A személyi hitel ráadásul azok számára is opció lehet, akik igénybe szeretnék venni a szintén januárban elstartolt lakásfelújítási támogatást, és a munkálatokhoz szabad felhasználású kölcsönt keresnek. A babaváró hitelek iránti igény kevésbé esett vissza. Novemberben 49 milliárd forint fogyott belőle: ez az októberi eredménytől 6 százalékkal marad el, az egy évvel korábbihoz képest pedig csaknem 18 százalékos visszaesést jelent. A maximum 10 millió forintos, kamattámogatott kölcsönből 2019 júliusi indulása óta összesen 1043 milliárd forintot folyósítottak már a hitelintézetek; ugyanebben az időszakban személyi kölcsönből kevesebb, mint 600 milliárd forintot helyeztek ki. A lakáscélú jelzáloghitelek folyósítása is kissé visszaesett októberről novemberre: 81,3 milliárd forint után 80 milliárd forint került az ügyfelekhez. Ez éves viszonylatban ugyanakkor 6 százalékos emelkedést jelent. A tavalyi év első tizenegy hónapját vizsgálva pedig az látszik, hogy a folyósított hitelösszeg kevéssel ugyan, de meghaladja a 2019-es szintet. A felvett jelzáloghitelek háromnegyedét használt, 11 százalékát új építésű lakás vásárlására fordították az igénylők . Építésre vagy bővítésre 7, felújításra és korszerűsítésre pedig 3 százalékát költötték. Utóbbi kategória iránt a Bank360.hu szakértői szerint jelentősen nőhet a kereslet az idén. A lakásfelújítási támogatás előfinanszírozására februártól lehet majd ugyanis felvenni a kamattámogatott, így legfeljebb 3 százalékos kamatú és maximum 6 millió forint összegű otthonfelújítási jelzáloghitelt. (A magasabb keresetűek már most is elérhetnek hasonló hiteleket 4 százalékos kamatozással, így ez inkább az alacsonyabb jövedelműeknek lehet érdemi segítség. Az otthonfelújítási támogatás igényléséhez ugyanakkor előbb meg kell előlegezni a munkálatok költségeit, a program így együttesen minden bizonnyal fellendíti a lakásfelújítási hitelek piacát.)