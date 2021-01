Kincses Gyula: Az oltási tervből az oltási terv hiányzik

Kemény bírálatot fogalmazott meg a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

Fontos lenne az oltási hajlandóság javítása, de ehhez szükséges elmagyarázni, hogy az oltás kockázata, szövődménye teoretikus, míg a vírusé nem - vélekedett az ATV Start című műsorában a köztestület elnöke. Kincses Gyula szerint az lenne a jó, hogy a társadalom szélesebb köréből a veszélyeztetettek kerüljenek előre. Nem abc-szerint, hanem veszélyeztetettségi alapon kell oltani - hangsúlyozta. Megjegyezte, a prioritások kijelölésekor nem szabad a háziorvosok véleményét kihagyni, mivel ők tudják a saját körzetükben, kik számítanak veszélyeztetettnek.

Kincses Gyula az oltási tervet hiányolja az oltási tervből. Egy prioritási lista van, tervből a gyakorlati kivitelezést kellene látni, de a kormány sem tudja milyen ütemben fognak érkezni a vakcinák, hiszen globális hiány van.

Úgy látja, ha továbbra is így alakul a járványgörbe, ahogy most, akkor akár lazítani is lehet január 11-e után.