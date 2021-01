Operatív törzs: Ismét jöhetnek személyszállító gépek Nagy-Britanniából

Pikó András szerint a gyerekeken áll bosszút a Fidesz.

Visszalépett a kormány, mégsem járul hozzá a józsefvárosi önkormányzat káptalanfüredi gyermeküdülőjének fejlesztése ügyében az önkormányzat által kezdeményezett határidő módosításhoz.

Ez pedig azt jelenti, hogy az ehhez kapott állami támogatást március 1-ig vissza kell fizetnie a VIII. kerületi önkormányzatnak.

A kerület polgármestere, Pikó András mindezt egy kedden reggel érkezett levélre reagálva közölte, amelyet Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól kapott. "Olyan szintre érkeztünk Kocsis Máté bosszúhadjáratában, ami példa nélküli a Fidesz országlásában is. Ez a döntés a józsefvárosiakat sújtó fideszes politikai bosszúhadjárat megkoronázása: azt akarják elérni, hogy ne legyen hol üdülniük a gyerekeinknek." - vélekedett a politikus. A beruházásról szólva elmondta, a történet még 2015-ben kezdődött, amikor az önkormányzat összeállt az akkor Simicska Lajos tulajdonában álló veszprémi kézilabda klubbal egy közös fejlesztésre. Ennek jegyében Káptalanfüreden létrejött volna egy kézilabdacsarnok és konferenciaközpont, amit a gyerekek is használhattak volna nyáron. "Az Orbán és Simicska szakítását jelentő G-nap után a Fidesz elsőszámú oligarcháját el kellett tüntetni innen is, az önkormányzatnak vissza kellett fizetnie az igényelt TAO-pénz egy részét, többször módosítani kellett a projekt tartalmát és átadási határidejét is. 2019 októberében mi egy félkész beruházást vettünk át: a folyamatos késedelem miatt teljesíthetetlen volt a 2020 évvégi határidő, ráadásul a második ütem kivitelezési terveit még el sem készítették a beruházást menedzselő állami cégnél" - fogalmazott. Ezalatt megemelkedtek az építési költségek, így mindenképpen újra kellett tervezni a projektet. Pikó András jelezte, az új önkormányzati vezetést egyetlen cél vezeti: minél hamarabb befejezni a beruházást, hogy több mint 6 év után végre ismét a Balaton mellett, a "saját üdülőnkben nyaraljanak a gyerekeink, ahogy az a hatvanas évek óta, a fideszes dúlást megelőzően minden nyáron megtörtént." Ezért is kérték az átadási határidő meghosszabbítását, minden állami szereplő tudott mindenről. Már csak a formalitás maradt hátra és akkor 2022 tavaszán átadhatták volna a gyereküdülőt. A politikus hozzátette: egyre biztosabb abban, a Fidesznek sosem volt céljuk gyermektábor építése, csak az oligarchák kitömése túlárazott kézilabdacsarnok építésével és eszetlen fakivágással.

"Kocsis Máténak és Sára Botondnak tudnia kell: túlmentek egy határon. El a kezekkel a józsefvárosi gyerekektől! Várom és elvárom a Fidesz volt kerületi polgármestereinek és a kerület egyéni országgyűlési képviselőjének magyarázatát és azokat a konkrét lépéseket, amiket tenni terveznek az általuk előidézett helyzet kezelésére és megoldására. Válaszokkal tartoznak nem csak nekem, hanem józsefvárosi szülőknek. Tudják, hol találnak." - zárul Pikó András bejegyzése.

A kerületvezető azt nem tette hozzá, hogy nagyjából mindez mennyit jelent és az önkormányzat költségvetésére milyen hatással lesz az állami támogatás visszafizetése.