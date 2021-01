Megjött az eredmény, ennyi fertőzöttet mutattak ki a fővárosi tesztprogramon

A Főpolgármesteri Hivatal által szervezett önkéntes alapú tesztelésen alig találtak pozitív esetet.

Még decemberben ajánlotta fel az önkormányzat, hogy minden 18 év feletti budapestinek ingyenes antigént tesztet biztosít, 7500 darabos kapacitással.

"Végül 6523-an jelentek meg, 166 esetben ismételték meg a tesztelést, és összesen 41 esetben találtak a vizsgáltak között koronavírus-fertőzöttet. Ez 0,62 százalékos fertőzöttséget jelez, noha a negatív gyorsteszt esetén nem jelenthető ki 100 százalékos biztonsággal, hogy a tesztelt nem fertőzött." - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

A lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatás szerint azt is felmérték a tesztelők körében, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatással. 94 százalékuk azt jelölte meg, hogy rendkívül hasznosnak tartotta a tesztet, és csupán 6 százalék vélte ennek ellenkezőjét. Emellett a lebonyolítással is elégedettek voltak. A kitöltők 90 százaléka ajánlaná a tesztet másoknak is, és a többség a jelentkezést is egyszerűnek és gördülékenynek ítélte meg.