Az MTA ötven orvosa buzdít a védőoltás beadására

Legutoljára a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott a Brüsszelbe utazó fideszes.

Schaller-Baross Ernő, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára lesz Szájer József mandátumának örököse az Európai Parlamentben – írta belső értesülése nyomán kedden a Magyar Nemzet . A kormánypárti lap úgy tudja, a Fidesz tagjának a jelölését kedd este jelenthetik be, a választási irodát már értesítették a döntésről. Arra is hivatkoznak, hogy a brüsszeli kijárási tilalom idején tiltott orgián résztvevő, hátizsákjában droggal egy ház ereszén a rendőrök elől menekülő Szájer József idén január másodikával vált meg EP-képviselői mandátumától. Arról, hogy a pártjából kilépett Szájer megválik a diplomata útlevelétől, a Népszava is beszámolt. A Magyar Nemzet szerint a 34 éves Schaller-Baross „kiemelkedő szakmai tudású”, korábban a Fidesz-parlamenti frakciója tanácsadóként alkalmazta, és volt a a Fidesz pártalapítványának, a Polgári Magyarországért Alapítványnak a külügyi igazgatója is.