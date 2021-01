Még két hét őrület vár Amerikára

A kongresszus nem írhatja felül az elnökválasztás eredményét, csak késleltetheti annak kihirdetését. A bukott elnök a lehetetlenben reménykedik és az erőszaktól sem riad vissza.

A szerdára meghirdetett szélsőjobboldali felvonulás miatt Washington főpolgármestere a Nemzeti Gárda közreműködését kérte. A 340 katona fegyver nélkül segíti majd a rendfenntartókat. Muriel Bowser egyben arra kérte a helyi lakosokat, hogy kerüljék az összecsapásokat a demonstrálókkal. Szerinte az lenne a legjobb, ha szerdára el is hagynák a várost. A város rendőrfőnöke felszólította a demonstrációra érkezőket, hogy ne hozzanak magukkal lőfegyvert. A Donald Trumpot támogató neonáci Büszke Fiúk vezetőjét már hétfőn őrizetbe vették, mert egy templom kertjében letépte a Fekete Életek Is Számítanak mozgalom transzparensét, továbbá megsértette a washingtoni fegyverviselési szabályokat. Az elnök azzal hívta Washingtonba erőszaktól sem visszariadó híveit, hogy szerdán „vad” demonstrációt tartanak. Trump maga is beszédre készül a várhatóan több tízezres tömeg előtt. A Capitoliumon magyar idő szerint este 7-kor kezdődik az elektori testület szavazatainak összesítése. A szenátus formális elnökeként Mike Pence alelnökre vár, hogy felnyissa az 50 állam és Washington elnökválasztó testületeinek szavazatait tartalmazó borítékokat és felolvassa az eredményt. Trump hétfői kampánygyűlésén azt mondta, reméli, hogy Pence kiáll érte, „különben nem fogja annyira kedvelni”. Az alelnök azonban nem olvashat fel mást, mint ami a papíron van. A kifogásuk bejelentésére készülő republikánus képviselők és szenátorok sem tudják megakadályozni Joe Biden győzelmét, legfeljebb a ceremónia fog elhúzódni, mert a szabályok államonként két órás vitát tesznek lehetővé. Akármeddig is tart majd, a végeredmény már ismert: Biden 302:236 arányban nyert és január 20-án délben, azaz pont két hét múlva beiktatják, mint az Egyesült Államok 46. elnökét. A szerdai washingtoni események előtt a figyelem Georgiára irányul, ahol kedden két párhuzamos szenátusi választást is tartanak. A Demokrata Párt jelöltjeinek mindkettőt meg kellene nyernie ahhoz, hogy átbillentsék a szenátust. Az utolsó felmérések mindkét párosnál minimális, a hibahatáron belüli liberális előnyt mutattak. A konzervatív szavazók mozgósítását aligha segítette, hogy az államban kampányoló Trump megint többet foglalkozott saját sérelmeivel, az állítólagos választási csalással, mint a republikánus jelöltek dicséretével vagy a polgárok szavazásra buzdításával. A bukott elnökre mellesleg potenciálisan újabb büntetőeljárások várhatnak január 20-a után. Trump szombaton a fenyegetéstől és zsarolástól sem visszariadva próbálta rábeszélni Georgia államminiszterét, hogy „találjon” neki az állam eredményét átfordító szavazatokat. Ezzel feltehetően szövetségi és helyi törvényeket is megsértett. Az önmagának adott, jogilag egyébként is vitatott elnöki kegyelemmel a legjobb esetben is csak a szövetségi vizsgálatokat lehet megelőzni, az semmiképpen sem vonatkozik az államok által indított esetleges perekre.



Nehéz napok A Fehér Ház sajtószolgálata egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy naprakész és tényszerű tájékoztatást adjon a médiának Donald Trump tevékenységéről. Nyilván a véletlen műve, hogy hétfőn és kedden szó szerint ugyanazt hozták nyilvánosságra: „Trump elnök kora reggeltől késő estig dolgozni fog. Sok telefonhívása és találkozója lesz.”