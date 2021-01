Kim Dzsong Un: Szinte egyik szektorban sem teljesültek az előző ötéves gazdasági terv célkitűzései

Az első két ilyen megbetegedés tényét a Sao Pauló-i Instituto Adolfo Lutz brazil nemzeti referencia laboratórium erősítette meg.

Brazíliában is megjelent a koronavírus új, különösen fertőző variánsa - közölte Sao Paulo állam egészségügyi titkára. Az első két ilyen megbetegedés tényét a Sao Pauló-i Instituto Adolfo Lutz brazil nemzeti referencia laboratórium erősítette meg. A páciensek egyike egy 25 éves, Sao Pauló-i nő, aki korábban kapcsolatba került Európában járt utazókkal. A másik páciens egy 34 éves személy, akinek hátterét továbbra is vizsgálják a hatóságok. A G1 nevű brazil hírportál a Sao Paulo állami egészségügyi titkárra hivatkozva arról számolt be, hogy további két, gyaníthatóan a koronavírus új törzsével megfertőződött pácienst jegyeztek fel, ezeknek tényét azonban még nem erősítették meg. Brazília egyike a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országoknak. Több mint 7,75 millió ember fertőződött meg a vírussal, és több mint 196 ezer ember halt meg a fertőzés következtében. A járvány által leginkább sújtott brazil államok egyike Sao Paulo, amely több mint 40 millió lakosával a legnépesebb brazil szövetségi államnak számít. Az államban több mint 1,47 millió ember fertőződött meg koronavírussal, s több mint 46 ezren életüket vesztették a fertőzés következtében.