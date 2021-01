Nem emelnek vádat a Jacob Blake-et hátba lövő rendőr ellen

Nemzetközi sajtószemle, 2021. január 6.

Politico Az elemzés azt ajánlja Bidennek, hogy egyelőre hagyja a csudába az általa bejelentett nemzetközi csúcstalálkozót a globális demokrácia védelmében, inkább Európában lépjen fel a tekintélyelvű erős emberek, Orbán és Kaczynski ellen. Emlékeztet arra, hogy a politikus tavalyelőtt maga jelentette ki: az autokrácia, a nacionalizmus és az illiberalizmus gyorsan terjed a világban, és nem csupán Oroszországban, valamint Kínában, hanem olyan szövetségeseknél is, mint Törökország és Magyarország. Az jó, hogy felismerte a bajt, a demokrácia fenntartására fantáziadús és határozott politikára van szükség a tekintélyelvűséggel szemben. Az viszont nem biztos, hogy a helyes utat választja. Hiszen teljesen felesleges egy nemzetközi konferencián megerősíteni a magasztos elveket és értékeket, amikor sokkal többet lehet elérni egy jól irányzott csapással. Nem kell hozzá más, mint hogy hivatalba lépése után közölje, vagy személyesen, vagy a külügyminiszter útján, hogy az Egyesült Államok támogatja az EU intézkedéseit azoknak a tagoknak a megbüntetésére, amelyek nem tartják be a jogállami normákat. Az egyértelmű üzenetet a magyar és a lengyel vezetőnek kell címezni, kitérve arra, hogy az USA egyetért, ha az unió további nyomást gyakorol Budapestre és Varsóra. A jogállami mechanizmus nagy valószínűséggel nem lép életbe még két évig, vagyis egy klasszikus diplomáciai halandzsát sikerült tető alá hozni. Brüsszel azonban nem lépett vissza az elveitől, csak késlelteti a szabályozás hatályba lépését, de hát nagyon kell az anyagi támogatás a járvány miatt súlyos helyzetben lévő országoknak. Ha Washington nyilvánosan kiáll, azzal nem buktatja meg a magyar és a lengyel vezetést, de betereli őket a sarokba, jelezve, hogy azok helyzetét a saját politikájuk fenyegeti a nyugati közösségen belül. A két autoriter politikusnak főhet utána a feje, mert hazai közvéleményük támogatja az uniós tagságot és rokonszenvvel van az USA iránt. Így nem venné jó néven az elszigetelődést. Biden azután rátehet még egy lapáttal, ha a bírálatot megismétli nemzetközi fórumokon. És ott van még a gazdasági nyomásgyakorlás lehetősége is. Orbánnak és Kaczynskinak ugyanakkor nem nagy a mozgástere. Nem jött be az az elképzelés, hogy ha Európa türelemmel van az orbáni illiberalizmussal szemben, akkor a nyájban tarthatja Magyarországot. A miniszterelnök az EU-tagok közül a legbensőségesebb viszonyt ápolja Putyinnal, bár messze nincs szó szövetségről. De a jó indulatú hallgatás itt már nem segít. Az Egyesült Államoknak azért kell mielőbb cselekednie, mert a magyar és a lengyel kormány iskolát teremtett a földrészen. A washingtoni figyelmeztetés viszont jelezné a lehetséges követőknek, hogy következményekkel kell számolniuk. Egyben biztatást nyújtana a demokrácia magyar és lengyel híveinek. Miután Krekó Péter és családja halálos fenyegetéseket kapott, a portál úgy értékeli, hogy a magyar kormánypárti sajtó és az ország politikai vezetése szándékosan félreértelmezi azt, amit a Political Capital igazgatója a minap a Politicónak mondott az oltásokról. Hiszen a szakember azt hangsúlyozta, hogy ha egy hatalom gyengíti az emberek hajlandóságát, mármint hogy beadassák maguknak a járvány ellenszerét, akkor annak a politikai következményei az adott kormányra (értsd: Orbán Viktorra) üthetnek vissza, hiszen a hivatalos stratégia hónapok óta a kínai és az orosz vakcina beszerzésére összpontosít. Vagyis egyértelmű, hogy a megjegyzés kifejezetten a magyar állami irányvonalra vonatkozott. „Közeli" orgánumok mégis cikkek tucatjaiban úgy állították be, hogy Krekó a bizalom aláásására és így emberi életek feláldozására buzdított ellenzéki vezetőket. A miniszterelnök a hét végén kijelentette, hogy ritkán hallani ennél gonoszabb nyilatkozatot.

FT A vezércikk arra figyelmeztet, hogy nem szabad fellélegezni, mert járvány-ügyben még csak most jön a nagy próbatétel, ezért bármennyire is adják be az oltásokat, nem szabad enyhíteni a tilalmakon. A legnehezebb időszak pont akkor következik be, amikor már felcsillant a remény, hogy fokozatosan oldani lehet a korlátozásokon és hónapokon belül helyre lehet állítani a viszonylag normális állapotokat. Csakhogy a briteknél és Dél-Afrikában felbukkant két, minden eddiginél veszélyesebb törzs. Márpedig ezek hatalmas emberi és gazdasági veszteségekkel fenyegetnek. Az eddiginél is több lehet a halott és erősödik a nyomás az egészségügyi ellátásra. Tudósok tudták persze, hogy a vírus mutálódhat, de arra nem számítottak, hogy ilyen nagy mértékben, és hogy ennyire gyorsan. Szerencsére úgy néz ki, hogy mindegyik reagál a meglévő vakcinákra, ráadásul a BioNTech/Pfizer ellenszerének feltalálója szerint ha mégsem, akkor hat héten belül elő tudják állítani a módosított oltást. De az is jelentős késedelemmel jár. Ezért a mostaninál nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy nyomon kövessék a kórokozó szerkezetének változását. Emellett amilyen gyorsan csak lehetséges, oltani kell az embereket, miközben fenn kell tartani a szigorú szabályokat. Mindenekelőtt a leginkább veszélyeztetett rétegeknek kell beadni a vakcinát, mert akkor fokozatosan feloldhatják a korlátozásokat. De e pillanatban több szakember is attól fél, hogy kialakul egy rezisztens válfaj, mivel idáig csak viszonylag kevesen kapták meg az oltást, ugyanakkor változatlanul sebesen terjed a fertőzés. Úgyhogy nagyon is helyénvalóak a kemény ellenintézkedések. A kormányok joggal igyekeznek egyensúlyt teremteni az emberéletek és a gazdaság megóvása között. Ha lazítanak a szigoron, az óhatatlanul az áldozatok számának megugrását vonja maga után és csak késlelteti a normális viszonyok visszaállítását. A célvonal már látszik, ám egyelőre kitartásra és elszántságra van szükség, ami persze sokba kerül.

New York Times Amit Trump művel ezekben a napokban, az ismerősen csenghet mindazoknak, akik figyelték az eseményeket például a tekintélyelvű Oroszországban vagy Magyarországon. Ruth Ben-Ghiath, az „Erős emberek: Mussilinitől napjainkig" c. könyv szerzője azt mondja, a mai autokraták választással kerülnek hatalomra, de utána manipulálják a szabályokat, mígnem annyira erősek lesznek, hogy ki tudják kényszeríteni örökös uralmukat. Pontosan ezt csinálta Putyin és Orbán. Az Egyesült Államokban a választás elleni lázadás a Fehér Házból indul, Trump annak a demokráciának okozhat súlyos károkat, amit meg kellene védenie. Ennélfogva az amerikai jogállam nemzedékek óta nem nézett szembe ekkora töréspróbával. Igaz, 220 éve nem is volt olyan elnök, aki megtagadta volna a hatalom békés átadását. Elutasítja az elektorok döntését és keresztüllép a szavazópolgárok akaratán. De ettől még szinte bizonyos, hogy Bident két hét múlva beiktatják. Ez azonban nem enyhít azon, hogy Trump rombolja a demokráciát, hiszen aláássa a közbizalmat a választási rendszer iránt. A republikánusok georgia-i képviselőjével folytatott beszélgetés lélegzetelállítóan mutatja, milyen messzire hajlandó elmenni uralma fenntartására. Persze már régóta vita tárgya, hogy mennyire elkötelezett a jogállami értékek mellett. Nem sokat tett, hogy eloszlassa a kétségeket, például amikor csodálatát fejezte ki az olyan erős emberek iránt, mint Putyin, Orbán, Hszi, és Erdogan. Irigyelte, hogy azokat nem kötik a fékek és ellensúlyok. Két éve jelent meg a „Miként halnak meg a demokráciák" c. tanulmánykötet. Annak egyik társszerzője, Ziblatt most azt mondja, annak idején sokan lekapták őket a tíz körmükről, hogy miért riogatnak. Hát, bebizonyosodott, hogy nagyon is jogos volt az aggodalmuk. Az elemző szerint a demokráciához legalább két párt kell, amely tudja, miként kell versengeni és veszíteni. De aki végigkísérte, mit csinált Trump az eltelt 4 évben, az nem lepődhet meg a végjátékon.

Reuters Portugália az unió soros elnökeként a január 28-án esedékes belügyminiszteri értekezlet előtt tárgyalni kíván mindazokkal a kormányokkal, amelyek közvetlenül érintettek a migrációs gondok miatt, így Magyarországgal és Lengyelországgal is, mert egyik sem hajlandó befogadni menekülteket. Lisszabon a következő hat hónap egyik fő feladatának tartja, hogy kimozdítsa a holtpontról a menedékpolitika reformját. Alaptétele az, hogy szolidaritás szükséges, ám az nem lehet önkéntes. Azt szorgalmazza, hogy alakítsanak ki rugalmas, de kötelező szolidaritást, mert rendezni kell a legális bevándorlás kérdését, illetve fel kell készülni az esetleges újabb válságra. A Bizottság múlt szeptemberben felvetette, hogy minden tagállam vegyen át menedékkérőket, de a javaslat megfeneklett. A portugál vezetés most azon van, hogy megtalálja a közös pontokat, és így túl tudjon lépni az egyezség útjában álló akadályokon.