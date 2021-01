Vonat gázolt halálra egy embert a pinnyei vasútállomáson

Az ügyészség szerint a vádlott elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető.

A Somogy Megyei Főügyészség előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt nyújtott be vádiratot a Kaposvári Törvényszékhez azzal a 34 éves, előzetes kényszergyógykezelés alatt álló férfival szemben, aki késsel és kalapáccsal oltotta ki 90 éves nagyanyja életét. Az ügyészség közleményében az áll: a férfi elmezavarban szenved, korábban már kezelték emiatt, azonban nem járt ellenőrzésekre, és gyógyszerei szedését is abbahagyta. Munkája és zárkózottsága miatt társas kapcsolata sem volt, édesanyjával lakott egy háztartásban, alacsony jövedelmük miatt közműtartozásuk halmozódott fel, és a férfinak fontos internetszolgálatást sem tudták fizetni. A férfi 2020 márciusában eddei otthonában azért kereste fel nagyanyját, hogy pénzt kérjen tőle, valamint késeket és kalapácsokat is vitt magával arra az esetre, ha erőszakot kellene alkalmaznia vele szemben. Miután az asszony nem volt hajlandó pénzt adni, vitatkozni kezdtek egymással, a férfi a földre lökte a gyenge fizikumú idős nőt, ahol több alkalommal, nagy erővel, késsel nyak-, illetőleg hastájékon szúrta, aztán kalapáccsal fejbe is ütötte. A férfi nagyanyja halálának beállta után azonban nem kezdett értékek után kutatni – bár tudta, hogy az asszony hol tartotta félretett pénzét –, hanem kis idő elteltével telefonon értesítette testvérét és elmondta neki, mit tett, majd bevárta a helyszínre érkező kaposvári rendőröket. A főügyészség vádiratában a férfi felmentését és kényszergyógykezelés elrendelését indítványozta, mivel elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni.