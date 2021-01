Visszatért az októberi rémálom Csehországban - rengeteg a fertőzött

Csehországban riadalmat keltett, hogy naponta ismét 12 ezer körüli fertőzést észlelnek. Igaz, az előző héten akadt olyan nap is, amikor 17 ezer fertőzöttről tett említést az egészségügyi minisztérium.

Sokan attól tartanak, hogy visszatér az októberi, illetve novemberi rémálom, amikor Európa államai körül itt fertőződtek meg a legtöbben és a halálos áldozatok száma is az egekbe szökött. A korházakban mintegy 6700 embert kezelnek, ami a legmagasabb szám november 13. óta, az egészségügyi tárca adatai szerint 954 ember került lélegeztetőgépre. Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint nem lehet összehasonlítani a mostani helyzetet az őszovel, mert közben olyan antigén teszteket kezdtek használni, amilyeneket akkor még nem tudtak, s olyanokat is a fertőzöttek közé sorolnak, akiknek nincs semmiféle tünetük. Ettől függetlenül derűlátásra nincs ok, hiszen az egy főre számított halálozás az ötödik legmagasabb volt a világon az elmúlt hét átlagát tekintve, illetve a több mint 10 millió lelket számláló országban legalább 750 ezren fertőződtek meg a koronavírussal. A megoldást a tömeges oltások jelentenék. Az, hogy Csehország e tekintetben sem áll jól, Andrej Babis miniszterelnök szerint az Európai Unió hibája, úgy vélte, Brüsszel túl lassan engedélyezte a vírus elleni vakcinákat. A nyolcvan év felettiek január 15-től regisztrálhatják magukat az oltásra, a lakosság többi része pedig február 1-től. A vakcina beadásának időpontja a kor mellett a munkavégzés jellegétől, valamint az esetleges egészségügyi problémáktól függ. A fiatalabbak és egészségesek ugyan szintén bekerülnek a rendszerbe, de ők aligha kapják meg gyorsan a vakcinát. Szerdáig mintegy 20 ezren adatták be maguknak az oltóanyagot, elsősorban egészségügyi alkalmazottakról és idősotthonok lakóiról van szó, közölte a virológus Roman Prymula, volt egészségügyi miniszter, akinek január 7-én adták be a vakcinát. A közszolgálati média értesülései szerint hét személynél tapasztaltak problémákat az oltás beadása után. Prymula arra számít, hogy az oltási kampány ellenére tovább nő a napi fertőzések száma, úgy véli, ez akár ismét elérheti majd a 20 ezret is. A CNN Prima News hírtelevízióban annak a véleményének adott hangot, hogy a kormánynak a járvány visszaszorítására tett lépései nem elegendőek, s további szigorításokra lehet szükség. A fertőzések magas száma azonban az oltási kampányt is hátráltatja – mutatott rá, s a helyzet legalább márciusig nagyon nehéz marad.