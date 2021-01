Bejelentette győzelmét a második demokrata jelölt is az amerikai szenátusi pótválasztáson

Rázós évek várnak a republikánusokra. A megválasztott elnök teljes törvényhozási támogatással kezdhet hozzá a Trump utáni kármentéshez.

Stacey Abrams tízéves munkája érett be szerda reggelre. A georgiai képviselőház demokrata párti frakciójának korábbi vezetője egy évtizeden át szívósan szervezte a szavazókat, harcolt a voksolást szándékosan és célzottan nehezítő jobboldali törvényjavaslatokkal, nem csak szónokolt, de maga is felgyűrte a ruhája ujját. 2018-ban hajszállal bukta el a kormányzóválasztást, idén pedig saját ambícióit is alárendelte a liberális szavazók mozgósításának. Georgiában már Joe Biden novemberi győzelme is jelentős részben az ő érdeme volt, a két párhuzamos szenátorválasztáson pedig feltette az i-re a pontot: a déli állam szoros verseny után két liberális politikust, egy fekete tiszteletest és egy fiatal zsidó dokumentumfilmest küld a washingtoni szenátusba. A testületben ezzel 50-50 arányú egyensúly alakul ki, s a döntetlen szavazásokat a mindenkori alelnök, január 20. után Kamala Harris dönti el. A törvényhozás mindkét házának támogatásával Joe Biden könnyebben valósíthatja meg programját. A várakozások szerint egyik legelső javaslata egy újabb, a koronavírus-járvány káros gazdasági hatását enyhítő, a családokra és a kisvállalkozásokra fókuszáló segélycsomag lesz. A szenátusnak kulcsszerepe van a személyi kinevezéseknél, Biden ezután könnyebben emelhet be kormányába a Demokrata Párt balszárnyához tartozó személyiségeket. A republikánusok az üres bírói állások feltöltését sem akadályozhatják meg, mint Barack Obama elnökségének nagyobb részében. Mitch McConnell, a szenátus eddigi többségi frakcióvezetője lakonikus Twitter-bejegyzéssel vette tudomásul a hírt: "Fel a biztonsági övekkel!" Georgiában fényesen bevált a Demokrata Párt taktikája. Raphael Warnock jelölése, aki ugyanabban az atlantai baptista templomban szolgál, ahol annak idején Martin Luther King, mozgósította a szavazók egyharmadát kitevő fekete lakosságot, míg Jon Ossoff Atlanta nagyra nőtt, jómódú elővárosaiban szerzett szavazókat. Warnock az egész régió történetében csak a második fekete szenátor. Mindvégig testvéreként emlegette Ossoffot, a győzelem reggelén pedig arra emlékeztetett, hogy a 60-as évek fekete polgárjogi mozgalmát is erős szövetség fűzte a zsidósághoz. A spanyol-ajkúakkal és ázsiaiakkal kiegészülő koalíció átbillentette a csaknem harminc éve megbízhatóan jobbra szavazó államot, a szenátus tekintetében pedig az országos erőviszonyokat is megváltoztatta. A liberális diadalhoz azonban szükség volt még valakire. Donald Trump mindent elkövetett, hogy megingassa az amerikaiak bizalmát saját demokráciájukban és választási rendszerükben. A republikánusok hagyományos, vidéki támogatói ezért most kevésbé érezték szükségét, hogy elmenjenek szavazni. Az eredmény súlyos csapás Trump és köre számára és kétségessé teszi, hogy meddig tudják megőrizni befolyásukat a Republikánus Pártban. A bukott elnök középső fia, Eric mindenesetre megfenyegette azokat a republikánusokat, akik nem támogatják az elnökválasztási eredmény utólagos megváltoztatását. Azt ígérte, hogy az előválasztásokon trumpista jelölteket indítanak velük szemben. Kedden este botrányos jelenetek játszódtak le a pennsylvaniai törvényhozásban, ahol a republikánus többség megakadályozta egy kis többséggel győztes demokrata párti szenátor eskütételét. A Trump hisztijét utánzó jobboldali honatyák átvették az ülés levezetését a törvényesen eljáró, demokrata párti alkormányzótól, amit a liberális szenátorok harsányan elleneztek. A rend végül helyreállt és a georgiai eredmény nyomán aligha lesz ragadós a példa.