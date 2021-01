Ezer fölött Nagy-Britanniában a járvány napi halálozási száma

Szlovéniában is csúcson a koronavírus terjedése, ahol ugyancsak szigorítanak az eddigi korlátozásokon.

Tavaly április óta először több mint ezer halálos áldozata volt egy nap alatt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak. A brit egészségügyi minisztérium szerdán közölt adataiból kitűnik az is, hogy a tömeges szűrések kezdete óta nem volt olyan magas az újonnan kiszűrt fertőzések napi száma, mint most. A brit kormány számítási módszertana a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe. Ennek alapján:



szerdán 1041 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Ez 2020. április 21. óta a legmagasabb napi halálozási adat. A tárca szerda esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 62 322 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Ez ugyancsak a legmagasabb, tesztekkel igazolt napi fertőzési szám a nagy-britanniai koronavírus-szűrések tömegessé válása óta.

Az InfoRádió beszámolója szerint szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette az újabb szigorításokat, amit az is indokol, hogy az új adatok szerint már 1 milliónál tart a fertőzöttek száma.



„Nagy-Britannia még hónapokig együtt élhet a karanténnal. Remélem, az emberek megértik, hogy nem volt más választásunk” – mondta a kormányfő.

A harmadik, országos karantén televíziós sajtótájékoztatóján Boris Johnson azt sem tudta megígérni, hogy nyár előtt kinyithatnak az iskolák. Ahogy fogalmazott, ez egy „alapvető remény”. Chris Witty professzor, Anglia tisztifőorvosa megjegyezte, hogy a Covid-19 miatt akár jövő télen is szükség lehet bizonyos korlátozásokra, merta járvány nem fog egyszeriben eltűnni, de a melegebb hónapokban enyhébb lesz a szabályozás.

Megalapozott a délszláv-szigor

Újabb csúcsot döntött a szlovéniai fertőzöttek száma is: most először fordult elő Szlovéniában, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma meghaladta a háromezret – derült ki a válságkabinet szerdai jelentéséből. A szlovén kormány közben január 13-ig meghosszabbította az üzletek és szolgáltatások zárva tartására vonatkozó rendeletét. Ez alól továbbra is kivételt képeznek a piacok, az újságárusok és a fodrászszalonok. Változatlanul nyitva tartanak továbbra is az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó boltok, a drogériák, a mezőgazdasági boltok, a bankok, a posták és a működnek csomagküldő szolgálatok.

A szlovéniai üzleteken belül továbbra is egy vásárló juthat 30 négyzetméterre, és 21 órától reggel hat óráig tilos alkoholt árusítani.

A kabinet által közzétett adatok szerint kedden 3354-gyel 131 787-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 31 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2899-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1177-en vannak kórházban, 182-en intenzív osztályon. A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1896 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 216 286-ot. Kedden 44 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma 4223-ra emelkedett. Kórházban 2264 beteget ápolnak, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen.

Orosz vakcinával „oltakozó” szerb vezetők Ivica Dacic szerb házelnök, Aleksandar Vulin belügyminiszter és Mirsaf Djerlek, az egészségügyi minisztérium államtitkára is beolttatta magát az orosz Szputnyik-V koronavírus elleni vakcinával szerdán Belgrádban – idézte az MTI az N1 szerb hírcsatornát. A belgrádi Torlak virológiai intézetben beadott oltást követően Dacic elmondta: azért döntöttek a vakcina felvétele mellett, hogy példát mutassanak másoknak. A szerbiai gyógyszerügynökség december 31-én engedélyezte 2400 ampullányi Szputynik-V behozatalát Szerbiába és egyben biztonságosnak minősítette azt. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer/BioNTech oltóanyaga mellett ezzel is olthatnak az országban. A kormány tájékoztatás szerint összesen kétmillió Szputnyik-V vakcinát rendeltek meg, jelentős része még januárban megérkezik az országba. A két vakcinával ezen a héten 11 ezer embert terveznek beoltani az Szerbiában. Branislav Zeljkovic, a boszniai Szerb Köztársaság egészségügyi minisztere kedden számolt be arról, hogy az országrészbe február végéig érkezik az első szállítmány szintén az orosz vakcinából.