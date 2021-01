Mínusz 34,1 Celsius-fokot mértek Spanyolországban

Bejelentette győzelmét Jon Ossoff demokrata párti jelölt is nem sokkal azt követően, hogy Raphael Warnock demokrata párti jelölt győztesnek nyilvánította magát szerdán az amerikai szövetségi szenátus Georgia állambeli pótválasztásán az addig összeszámolt szavazatok alapján.

Összesítések szerint valamivel több mint 16 ezer szavazattal vezet a 33 éves Ossoff a hivatalban lévő republikánus párti kihívójával, David Perdue-vel szemben. Az amerikai sajtó még nem erősítette meg Ossoff győzelmét, mivel péntekig még több ezer külföldön leadott levélszavazat érkezhet be. A demokrata párti politikus korábban egy dokumentumfilmeket gyártó céget vezetett és választási győzelmének hivatalos megerősítése esetében a Szenátus legfiatalabb tagja lesz. Perdue, aki Donald Trump elnök elkötelezett hívének számít, kijelentette, hogy a rendkívül szoros választási eredmény miatt időre és átláthatóságra lesz szükség az eredmények tisztességes és pontos összesítéséhez. Hírügynökségek ugyanis felhívták a figyelmet arra, hogy Ossoff alig 0,5 százalékkal vezet riválisával szemben, így a georgiai törvények lehetővé teszik a vesztes jelölt számára, hogy a voksok újraszámlálását kezdeményezze. Ossoff a közösségi médiában közvetített beszédében mondott köszönetet a választói bizalomért és azt hangsúlyozta, hogy stabil egészségügyi ellátórendszerért fog síkra szállni. Warnock republikánus párti ellenfele, Kelly Loeffler hivatalban lévő szenátor is azt állította, hogy a számlálás az ő győzelmével fog véget érni. A voksok 98 százalékának összeszámlálása alapján Warnock 50,4 százalékos részeredménnyel vezetett, Loeffler pedig így 49,6 százalékon állt az Edison Research közvélemény-kutató intézet szerint, de nagy amerikai intézetek nem készítettek ilyen felmérést. Az NBC, a CNN és a CBS televízió mind azt jelzi, hogy Warnock valóban győzelmet arat. Ossoffnál 50,2, Perdue esetében 49,8 részeredményt jeleztek. Warnock az Ebenezer Baptista Egyház fekete bőrű lelkésze Atlantában, ahol Martin Luther King néhai fekete polgárjogi harcos is prédikált. Ha megválasztása hivatalossá válik, ő lehet Georgia első fekete szövetségi szenátora. Győzelmét helyi idő szerint kedd éjfél után videoüzenetben jelentette be, amelyet az interneten közvetítettek. Georgiában egyik szenátorjelölt sem szerezte meg a voksok legalább 50 százalékát a november 3-i választáson, amikor elnökválasztást is tartottak az Egyesült Államokban, ezért kellett pótválasztást tartani. Ennek a választásnak az eredményén múlik majd a többség sorsa a szövetségi szenátusban. Ha mindkét helyet a demokrata párti jelölt szerzi meg, akkor a két pártnak azonos számú - 50-50 - helye lesz a szenátusban, és ebben az esetben ha a szavazásokon egyenlőség alakul ki, akkor a szenátus elnöke, Kamala Harris leendő demokrata párti alelnök szavazata dönt majd.