Budapesten, Pécsen és Miskolcon kezdik az idősotthoni oltásokat

Károkról egyelőre nem érkezett jelentés, de az epicentrum a katasztrófa sújtotta Petrinja közelében volt.

A múlt hétfői és keddi földrengések után egy újabb 5,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban szerda este – közölte a helyi sajtó. Mint írták, a mostani földrengés epicentruma Zágrábtól 48 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt. Egyelőre nem érkezett jelentés újabb károkról. Múlt hétfőn és kedden két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés rázta meg Közép-Horvátországot. Mint a Népszava is beszámolt róla, heten meghaltak, többen súlyosan megsérültek, és több épület összedőlt, a most is érintett Petrinja városában. A szerdai rengést Magyarországon is érzékelni lehetett – erősítette meg az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársa. Győri Erzsébet az MTI-nek mondta: az 5,3-es magnitúdójú utórengés 17 óra 1 perckor keletkezett Horvátországban. A magyar obszervatóriumhoz Nagykanizsáról, Komlóról és Budapestről érkeztek bejelentések a földmozgás érzékeléséről. A múlt heti földrengések óta f olyamatosak az utórengések . A károk nagyságáról egyelőre csak becslések állnak rendelkezésre. A horvát kormány hétfőn természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Sziszek-Monoszló (Sisak-Moslovacka) megyét, valamint Zágráb és Károlyváros (Karlovac) megye egyes részeit.