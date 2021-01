Elutasította a pennsylvaniai eredmény elleni kifogást a szenátus

Nemzetközi sajtószemle, 2021. január 7.

Lidércnyomásszerűen ér véget Trump elnöksége, de nagyok az aggodalmak, hogy mire készül még a hátralévő két hétben. A törvényhozás megrohamozása előtt másfél órával a politikus teljesen egyértelmű üzenetet küldött híveinek, akik azután behatoltak a Capitoliumba. Arról beszélt, hogy az ország nem lehet gyengeséggel visszaszerezni, erőt kell mutatni. Ügyvédje, Guiliani szintén arra szólította fel a tömeget, hogy próbálkozzon meg a harccal. Ezek után nyomult be a csőcselék, benne a „Tegyük ismét naggyá Amerikát” és más szélsőjobbos csoportok tiltakozóival. Megszentségtelenítették a parlamentet. Trump megkapta, amit akart: a képek, amint részben felfegyverkezett lázadók végig rohannak a Kongresszuson, az amerikai demokrácia történetének legsötétebb oldalaira kerül. Az elnök miatt nagyon sokan azt hiszik, hogy elcsalták a választást. Ezek után nem csoda, hogy közülük többen készek voltak az ostromra is, miközben odabent éppen Biden győzelmét kellett igazolni. Inkább csak az a meglepő, hogy csupán ennyien voltak. De a Pentagon magas rangú vezetői már jó ideje arról tárgyalnak, mitévők legyenek, ha Trump kihirdeti a szükségállapotot. Idevág, hogy a politikus lánya először hazafiaknak nevezte a támadókat, bár később törölte a Twitter-bejegyzést. A tömeg azért tudta ilyen könnyen áttörni a kordont, mert a rendőrök közül sokan rokonszenveztek az akcióval. Nem egy biztonsági ember szelfit készített a behatolókkal az épületen belül. Amikor júniusban meg kellett tisztítani a közeli Lafayette teret a feketék egyenjogúsága mellett tüntető tömegtől, hogy az elnök fényképezkedhessen, egészen másként jártak el. Nagy dilemma, hogy a republikánusok mennyire tartanak ki Trump nézete mellett, mármint hogy a demokraták ellopták a választásokat. A roham előtt nem sokkal McConnell, a szenátusi többség vezetője szembefordult az elnökkel, de bírálók szerint elkésett, arról nem beszélve, hogy idáig nem nagyon igyekezett kifejteni ellenvéleményét. A párt képviselői közül most a csőcselékhez kötötték sorsukat mindazok, akit beálltak a Fehér Ház lakója mögé. Ám lehet, hogy nem számítottak ilyen rettenetes fordulatra, de hát hazardíroztak. Egykor John Kennedy mondta beiktatási beszédében: Akik őrült módon megpróbáltak erővel a tigrisen lovagolni, azok a gyomrában végezték.

Bár a napokban Manfred Weber és Vera Jourová is jelezte, hogy elég volt a magyar kormány módszeres jogsértéseiből, Orbán Viktor a jelek szerint nemigen izgatja magát. Barlai Meláni, az Andrássy-egyetem politológusa szerint a hatalom ezúttal is szabadságharcnak állítja be, hogy szembemegy Brüsszellel. Merthogy a miniszterelnök szívesen csatázik az EU-val. Így természetesen a pénzügyi csomag ügyében elért kompromisszumot is saját győzelmeként tünteti fel. Miközben más országokkal együtt következetesen próbálja aláásni az uniót, ami tökéletesen ellenkezik a szervezet megalakításakor meghirdetett tervekkel. A szakértő szerint Orbán most időt nyert a választás előtt, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy időben megszületik az Európai Bíróság döntése a jogállami mechanizmus törvényességéről. Úgy hogy bizonytalan, élhet-e addig Brüsszel a pénzmegvonás eszközével. De a magyar közvéleményt egyébként sem nagyon befolyásolja, hogy mi van az EU-ban. A korrupciót sokan bocsánatos bűnnek tekintik, ezért az új szabályozásnak aligha lesz jelentős következménye a belpolitikában. Példa rá a Szájer-ügy, hiszen a Fidesz törzsszavazóinak csakis az számít, amit a hatalom üzen: erős a pártvezetés és egyszerűen nem tűr el olyan kilengést, amelyen egyik alapító tagját rajtakapták. Itt összesen 2-2,5 millió emberről van szó, és közülük főként azok a fontosak, akik vidéken élnek. Barlai egy civil szervezettel együtt két éve kutatja a választási csalásokat és több mint ezer választási biztos megkérdezése alapján arra jutott, hogy a visszaélések meghatározott mintát követnek: voksokat vásárolnak, buszokkal viszik szavazni az embereket, meghamisítják a jogosultak névsorát és manipulálják a voksokat az idős otthonokban. Minden eszköz megengedett, főleg vidéken, ahol erősek a függőségi viszonyok.