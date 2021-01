Covid oltás: új nap, új terv

Elkezdték beadni a vakcinát az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak, de szervezetlenül: volt, ahol a jelentkezők összeírására, a gyámok felkeresésére sem adtak elég időt. Mindeközben az országos tisztifőorvos közölte, hogy a háziorvosok alkalmasak az oltások beadására, igaz, ők ezt máshogy látják.

Nincs semmiféle oltási terv – jelentette ki lapunknak Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes csütörtökön. Szerinte ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Budapest hosszú időn át semmiféle írásbeli tájékoztatást nem kapott arról, hogy milyen ütemben, mely napokon oltják be a fővárosi fenntartású idősotthonokban élőket és dolgozókat. Arról is csak szerda délben értesítették a Pesti úti idősotthon vezetőjét, hogy csütörtökön jönnek oltani. Így viszont a személyzetének kevesebb, mint 24 órája volt arra, hogy az idős gondozottakat tájékoztassák, illetve meggyőzzék az oltás hasznosságáról. A helyzetet tovább nehezítette, hogy több bentlakó esetében gyám hozza meg a szükséges döntéseket, így az oltás beadása előtt az ő belegyezésüket is meg kellett szerezniük. – Az volt a benyomásom, hogy sem a kormányhivatal, sem az egészségügyi team nem ismeri az oltási menetrendet és az otthon vezetőségéhez hasonlatosan az utolsó pillanatban tudták csak meg, hogy csütörtökön a Pesti úton oltanak – mondta a főpolgármester-helyettes, aki nem tartja kizártnak, hogy ez a rapid oltás annak is köszönhető, hogy a Magyarországra érkezett vakcinát az alacsony oltási hajlandóság miatt eddig nem sikerült felhasználni. – A nehezítő körülmények ellenére a lakók és a dolgozók 70 százaléka kérte az oltást – mondta Gy. Németh Erzsébet. Megemlítette,hogy ez nagyon jó arány, hiszen az egészségügyi dolgozók oltási hajlandósága jelenleg alig 21 százalékon áll, míg az első körben kijelölt négy idősotthonban élőknek kevesebb, mint a fele igényelte az oltást. Sára Botond, a fővárosi kormányhivatal vezetőjének ígérete szerint azok, akik most még nem kértek oltást, később meggondolhatják magukat. Nemcsak a Pesti úti otthon lakóit, dolgozóit, hanem a teljes szociális ágazatot meglepte, hogy ilyen vártanul és előkészítetlenül kezdték meg az oltást. A Népszava kérdéseire az ország több pontjáról is az a válasz érkezett, hogy csütörtök reggel 8-ra, esetleg 10 órára meg kellett küldeni az adatokat a kormányhivataloknak, bár – látva, hogy döcögősen halad a bentlakók összeírása – később több megyében is hétfőre tolták az igények összesítését. A kaotikus helyzetet jól jellemzi az: amikor csütörtök délután elértük a Baptista Szeretetszolgálat pécsi idősotthonának egyik munkatársát, azt mondta, most kezdik felhívni a demens lakók hozzátartozóit, hogy engedélyt kérjenek tőlük a beoltásra. Valójában tehát több helyen úgy kezdődött meg a kormány „oltási tervnek” nevezett sorrendlistájának végrehajtása, hogy nem lehetett tudni sem azt, hány szociális dolgozó, sem pedig azt, hány gondozott igényli a védőoltást. Ehhez a helyzethez persze az is hozzájárult, hogy amikor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) tavaly december elején telephelyekre lebontva egyszer már bekérte a jelentkezők adatait, akkor rettenetesen alacsony volt az oltási hajlandóság mind a szociális szakellátásban, vagyis a bentlakásos intézményekben, mind az alapellátásban. December óta viszont nőtt az oltási igény a dolgozók és a gondozottak körében is. Pécsi forrásunk szerint a kollégák közül többen csak azt várták meg, mit tapasztalnak az elsőként jelentkezők, s valószínű, hogy pénteken ők is igénylik a vakcinát. Körkérdésünkre egyértelművé vált, hogy bár az oltás csak az idősotthonokban kezdődött meg, a rapid igényfelmérést a pszichiátriai és fogyatékosokat gondozó házakra, valamint a hajléktalan ellátásra is kiterjesztették. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók szakszervezetének elnöke maga is ez utóbbi területen dolgozik, tőle tudjuk, hogy náluk a munkatársak több mint fele és az ellátottak 30-40 százaléka jelentkezett. Az országban nem egy helyen 80 százalék fölötti a jelentkezők aránya, azonban olyan intézmény is van, ahol alig tíz százalékos az érdeklődés – árnyalta a képet Migács Tibor, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének vezetője. Míg sok területen felpörgött az igényfelmérés, Mátics Katalin, az Újbudai Szociális Szolgálat vezetője azt panaszolta: az alapellátásban dolgozóktól most nem kértek adatokat, így ők végképp nem tudják, mikor kerülhetnek sorra. Kérdéseinkkel megkerestük az operatív törzset, a humántárcát és a miniszterelnökséget is, de a cikk megjelenéséig sehonnan nem érkezett válasz.



Előbb kijelölnek, aztán kérdeznek

Az országos tisztifőorvos szerint a háziorvosok alkalmasak az oltások beadására. Kijelentése meglepő, mert egy háziorvos a közösségi portálon azt írta, csak szerda délben kapott levelet az illetékes kormányhivataltól arról, hogy 16 óráig nyilatkozzon: alkalmas-e a rendelője tömegek oltópontjának? A levél szerint ugyanis a kormányzat 5000 háziorvosi rendelőt jelölt ki erre a célra, ezért érdeklődnek, hogy az övé valóban megfelelő-e. – A háziorvosi rendelők nagy része biztosan nem alkalmas a feladatra, mert nincs külön fektető, illetve olyan helyiség, ahol az oltás utáni fél órás várakoztatást meg lehet oldani – mondta lapunknak Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója. – Ha csak valaki elájul és ezért tíz perce le kell fektetni, már borul az egész rendszer. Hozzátette: rendelési időben biztosan nem lehet oltani, ráadásul sok helyen váltott műszakban használják az orvosok a helyiségeket. Így az ilyen helyeken oltásra elkülöníthető időszakok sincsenek. „Nem tudok 10 percenként oltani, és nem is tudom hová leültetni a beteget utána fél órára. A rendelő ajtaja előtt körülbelül 4 négyzetméteren 6 szék van. Ekkora helyen három azonos időben dolgozó háziorvos páciensei várakoznak.” – jelzett lapunknak további problémákat egy másik háziorvos. Cserni István szerint a lehetőségeket felmérő levélre nem is nagyon lehet válaszolni, mert sok részlete tisztázatlan a tömeges oltásnak. Így például nem mondta meg még senki, hogy a saját körzetük pácienseit vagy másokat is kell-e oltaniuk. Ahogy azt sem, hogy milyen oltási reakciókkal kell számolni. Mindenki óvatos, a háziorvosok nem tudják, hogy mi is a feladat, mivel állunk szemben. Így azt sem, hogy kié a felelősség, hogyan kerül az oltópontra a vakcina, meddig és milyen körülmények között tárolható. Mindez komoly logisztikát is igényel, amelynek részletei még szintén nem ismertek.

Középiskolák: Maruzsa nem akar nyitást

Az eredeti tervekkel ellentétben január 11-én nem állnak vissza tantermi oktatásra a középiskolák, a digitális munkarend folytatódik. Legalábbis az Operatív Törzs ezt javasolta a kormánynak – derült ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár csütörtöki tájékoztatójából. A végső döntést pénteken jelentik be, ám nem valószínű, hogy a kormány másképpen határoz majd. Maruzsa jelezte is az iskolák felé: úgy készüljenek, hogy hétfőn nem tér vissza a tantermi oktatás. Ezt az iskolai dolgozók január eleji önkéntes tesztelésének alacsony részvételi arányával és a koronavírus új mutációjának megjelenésével indokolta. Ugyanakkor az óvodák és az általános iskolák „zökkenőmentesen” kinyitottak január 4-én az államtitkár szerint. Hétfő óta most először közölt fertőzöttségi adatokat: csütörtökön 12 óvodában, jellemzően egy-két csoportot érintően volt rendkívüli szünet, valamint 14 általános iskola egy-két osztályában digitális tanrend a vírus megjelenése miatt. – Az Operatív Törzs észszerű javaslatot fogalmazott meg, remélem, a kormány meg is fogadja – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Gosztonyi Gábor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: a vírus terjedése szempontjából nemcsak a középiskolák, hanem minden oktatási intézmény – így az óvodák és az általános iskolák is – „rizikósak”. A PSZ továbbra is azt szeretné, ha az intézményvezetők maguk dönthetnének a rendkívüli szünetek vagy a digitális tanrend elrendeléséről egy több napig tartó bürokratikus eljárásrend helyett. Gosztonyi Gábor emlékeztetett: január 23-án kezdődnek a központi írásbeli felvételik a középiskolákban, ám kérdéses, ezekre milyen hatással lesz a jelenlegi helyzet. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a vizsgákat az iskolákban tartják majd, ahol a belépés általános szabályai lesznek érvényesek. Maszk viselése a vizsga ideje alatt csak a felügyelő tanároknak kötelező, a diákoknak ajánlott. Egy teremben maximum tíz vizsgázó tartózkodhat, az ülésrendnél biztosítani kell a minimum 1,5 méteres távolságot. A csoportosulást érkezéskor és távozáskor is kerülni kell, a dolgozatokat másnap reggelig elzárják. Azok a diákok, akik a vizsga napján igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek vagy hatósági házi karanténba kerültek, február 5-én kapnak lehetőséget a pótlásra. A felvételi több tízezer diákot érint: a KSH adatai szerint tavaly 81 ezer tanuló vett részt a középfokú felvételin.