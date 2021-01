Az amerikai alkotmányra hivatkozva akarják eltávolítani Trumpot a hivatalából

Szembe szegültek Recep Tayyip Erdogan túlhatalmával a nagy múltú isztambuli Boszporusz Egyetem polgárai.

Szinte egy emberként szegültek szembe Recep Tayyip Erdogan túlhatalmával a nagy múltú isztambuli Boszporusz (Bogazici) Egyetem polgárai. Törökország egyik legtekintélyesebb felsőoktatási intézményének hallgatósága, illetve tantesülete amiatt lázadt fel, mert az államfő egy kormánypárti politikust, Melih Bulu közgazdászt bízott meg rektorként és ezzel az 1980-83 között hatalmon lévő katonai junta óta először fordult elő, hogy az egyetem élére egy kívülről érkező ember került. Erdogan a hatalma megdöntésére irányuló 2016-os puccskíséreletet követően példátlan tisztogatást hajtott végre az akadémiai szférában - a hatóságok kormánykritikus professzorok ezreit bocsátották el, százakat börtönöztek be, az elnök pedig saját magához ragadta a rektorok kiválásztásának jogát. A politikai kinevezettek így jócskán megszaporodtak, az oktatási színvonala pedig ezzel párhuzamosan csökkent. Az elmúlt napok eseményei azonban azt bizonyítják, hiába a könyörtelen leszámolás, a tudományos szabadság iránti vágyat nem sikerült megtörni. Bulu múlt pénteken (újév napján) kapta meg a felkérést, amit az egyetem közleményben utasított el - a tudományos szabadság és autonómia, valamint az intézmény demokratikus értékrendjének megsértésére hivatkozva. Hétfőn ezrek tüntettek a kampuszon a kinevezés ellen, a demonstrációt a rendőrök könnygázzal és gumilövedékkel verték szét. A kemény fellépés ellenére a tiltakozások azóta is folytatódnak, de a hatóságok tartózkodnak a nyílt konfrontációtól, inkább hajnalban, a lakhelyükön ütnek rajta a hangadókon, már 36 embert vettek őrizetbe így. Az újdonsült rektor - aki kedden tette le az esküjét - láthatóan nem akarja venni a lapot; próbálja azt a látszatot kelteni, hogy a tiltakozások csak a kinevezésének módja ellen szólnak, arról azonban nem szól a fáma, hogy alkalmasságát is megkérdőjelezik plágiumgyanús diplomamunkája és doktori disszertációja miatt. Bulu azt is hangoztatja, hogy a demonstrálók többsége valójában nem is az intézmény hallgatója, hanem provokátorok. A tüntető diákokról viszont barátságos hangnemben beszél, teára invitálja őket és interjúkban bizonygatja nekik, hogy ő igenis beillik a Boszporusz Egyetem kultúrájába. Utóbbi alátámasztására azt is közölte, hogy szereti a kemény rockot, különösen a Metallicát - több se kellett az egyetemistáknak, akik válaszul a zenekar dalainak kíséretében demonstráltak. Erdogan egyelőre nem reagált a tiltakozásokra, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) pedig közleményében úgy állította be, mintha Bulut politikai elköteleződése miatt támadnák. Nem erről van szó, nem a közgazdász AKP-tagságát kifogásolják, hanem azt, hogy emiatt nevezték ki rektornak, miközben tudományos szempontból alkalmatlan lett volna a nagy presztízsű egyetem vezetésére.