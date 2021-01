Börtönbüntetésre ítélték azt fiatalkorút, aki három gyermeke előtt erőszakolt meg egy édesanyát az utcán

Asszonyt a vádlott hozzátartozói többször is megpróbálták befolyásolni az eljárás alatt.

A Püspökladányi Járásbíróság 2020. január 7-én ítéletet hirdetett annak a fiatal férfinak az ügyében, aki egy Hajdú-Bihar megyei településen rátámadt egy gyermekeivel sétáló nőre. A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor még csak 17 éves volt – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék közleményében . A vádlott 2020. május 25-én este ittasan megtámadta a három kiskorú gyermekével hazafelé tartó – egyébként általa ismert – 33 éves édesanyát.

A fiatalkorú hátulról a nő mögé került, kitépte az asszony kezéből a maga mellett tolt kerékpárját, amelyen gyerekülésben ült ötéves kisfia, és felborította azt. Ezután a nőt az út melletti sötét, füves területre rángatta, ahol háttal a földre lökte, lerángatta a nő alsó ruházatát lerángatta, kezeit lefogta, majd megerőszakolta őt.

A földön fekvő áldozat próbált ellenállni a nála sokkal erősebb támadónak, és segítségért kiabált. Megrémült gyermekei közül a két kisebbik hazaszaladt segítségért, legnagyobb, 11 éves lánya pedig kivette a bicikli kosarából a telefont, és sokkos állapotban felhívta a központi segélyhívót. Az operátor a háttérből hallotta a még folyamatban lévő bűncselekményt övező kiabálást is. Miután a férfi ezt észlelte, elmenekült a kerékpárjával, de a rendőrök néhány órán belül elfogták, és jelenleg is letartóztatását tölti a javítóintézetben. A vádlott a bűncselekmény elkövetését csak részben ismerte el, sőt kezdetben arra hivatkozott, hogy az általa kezdeményezett szexuális kapcsolatot a nő is akarta. Ezzel szemben azonban a bíróság – a vádlott hozzátartozói által többször is befolyásolni próbált – sértettnek az eljárásban mindvégig következetes, egybehangzó vallomását fogadta el a tényállás alapjául.

Ez alapján a bíróság a fiatalkorú vádlottat fenyegetéssel és erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 3 év 5 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte és mellékbüntetésként 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet indokolásakor a bíró hangsúlyozta, hogy a súlyos büntetést elsősorban a cselekmény elkövetésének kirívóan durva, gátlástalan, útonállásszerű elkövetési módja indokolta, hiszen a vádlott ösztönszerű vágyainak kiélésekor teljes mértékben közömbös volt aziránt, hogy egy általa is ismert családanyát három kiskorú gyermeke szeme láttára erőszakol meg a nyílt utcán. A cselekmény minősítését azzal indokolta a bíróság, hogy bármilyen fenyegetéssel vagy erőszakkal megvalósított, a nemi vágy felkeltésére és kielégítésére irányuló szexuális cselekmény kimeríti a szexuális erőszak bűntettét, tehát az nem feltételezi szükségszerűen a nemi szervek érintkezését. A bíróság a vádlott megbánását sem tekintette őszintének és meggyőzőnek, miután a róla készült javítóintézeti vélemény és jellemzés szerint még most is igyekszik cselekményét elbagatellizálni. Bár a fiatalkorú büntetlen előéletű, azonban a cselekmény idején már büntetőeljárás hatálya alatt állt. A bíróság ítélete nem jogerős, mivel a vádlott és védője részben téves jogi minősítés, részben enyhítés iránt fellebbezett. A vádlott a másodfokú eljárásig továbbra is letartóztatásban marad.