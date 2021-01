Újabb 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről állapodott meg az EU a Pfizerrel

Az Egyesült Államok elnöke most már elítéli azokat, akik beszéde után megrohamozták a Capitoliumot.

Donald Tump az újabb videóban arról beszélt, hogy a rendbontók „nem a mi országunkat képviselik”, és tettükért fizetni fognak. Azt mondta, hogy azonnal bevetette a Nemzeti Gárdát és a rendfenntartókat. Kijelentette, hogy a Kongresszus hitelesítette a választás eredményét, és január 20-án beiktatják az új adminisztrációt. Hangsúlyozta, hogy most mindenkinek meg kell nyugodnia, és együttműködést kért a járvány legyőzéséhez és a gazdaság újraépítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy ezután arra koncentrál, hogy rendben átadja a hatalmat. Beszéde végén megköszönte, hogy az Egyesült Államok elnöke lehetett, amit élete legnagyobb megtiszteltetésének nevezett. Támogatóinak azt üzente, tisztában van azzal, hogy most csalódottak, de „hihetetlen utazásunk csak most kezdődik”.