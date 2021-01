Százéves Keleti Ágnes

A rekordbajnok Glasgow Rangerst 2012-ben felszámolták, majd a skót negyedosztályból visszaküzdötte magát az élvonalba, amit idén jó eséllyel meg is nyer.

A skót labdarúgó-bajnokság hosszú évtizedek óta a két glasgow-i klub rivalizálásáról híres, ami nem csoda, lévén utoljára 1985-ben fordult elő, hogy a szezon végén nem a Rangers vagy a Celtic ünnepelhetett. A két együttes rivalizálása nemcsak azért elképesztően kiélezett, mert uralják a skót labdarúgást, hanem azért is, mert a Celtic szurkolói katolikusok, a Rangers hívei pedig protestánsok. Előbbi együttest ír bevándorlók alapították, a szurkolók előszeretettel lengetik a zöld, fehér és narancssárga színű lobogót, míg utóbbiak ugyanígy tesznek a brit zászlóval. Persze teszik ezt, amikor nincs koronavírus-járvány és ott lehetnek a stadionokban. Igaz, akkor a rendőröknek is több dolguk akad, lévén nem egy szurkolói összecsapás végződött halálesettel, noha a klubvezetések küzdenek a szélsőséges csoportok ellen. Az 54 sikerével rekordbajnok – amivel az északír Linfielddel holtversenyben a világon is csúcstartó – Rangers legutóbb 2011-ben örülhetett, azóta minden évben az immáron 51-szeres bajnok Celtic diadalmaskodott. Mindez nem csoda, lévén a Rangers 2012-ben fennállása legsötétebb napjait élte meg. A szezon befejezte előtt az alakulat 85 százalékos többségi tulajdonosa, Craig Whyte kilencmillió fontos adótartozást halmozott fel, amiért februárban csődvédelmet kellett kérnie a klubnál. Ennek következtében 10 pontot levontak a Rangerstől, amely így is másodikként be tudta fejezni az idényt. Nyáron aztán a hitelezők nemet mondtak az egyesület megmentésére irányuló terveknek, megkezdődött a felszámolás. A klubnak ekkor már 14 millió fontos adótartozása volt, míg a játékosoknak 75 millióval maradt adós. A hitelezőknek végül kilencven százalékos veszteséget kellett „lenyelniük”. A klub ingóságait: az Ibrox Stadiont, a hozzá tartozó parkolót, valamint a Murray Parkot, a Rangers edzőbázisát egy skót üzletember, Charles Green által vezetett konzorcium vásárolta meg 5,5 millió fontért. Jogi értelemben ugyanakkor új cég és klub alakult, amely megtarthatta nevét és történelmét, de a negyedosztályból kellett megkezdenie a felzárkózást, azaz a Rangers 140 év után először kezdte meg a szezont alacsonyabb osztályban. A hagyományaihoz méltóan a klub a negyedosztályt és a harmadosztályt is azonnal megnyerte, azt követően viszont a „kelleténél” több időt töltött a másodosztályban, mivel csak harmadik lett a Hearts és a Hibernian mögött. Mindez Stuart Mccall állásába került, az őt váltó Mark Warburtonnel aztán egy évvel később sikerült visszakerülni az élvonalba. A Rangers ezzel keserédes rekordot állított fel hazájában, lévén az egyetlen futballcsapat, amely Skóciában valamennyi osztályban bajnok lett, továbbá megnyerte az összes kupasorozatot. A szurkolók ugyanakkor a kevésbé szebb napokon sem pártoltak el a csapattól, ennek ékes példája, hogy 50.048 szurkoló volt jelen egy negyedosztályú mérkőzésen. A Rangers immáron ötödik éve szerepel az elsőosztályban, két harmadik helyet két második követett. Tavaly a koronavírus-járvány miatt lefújták a szezont, a Celtic úgy lett bajnok, hogy nyolc forduló még hátra lett volna. Igaz, a csapat előnye 13 pont volt a Rangers előtt. A 2020/21-es idény nem indult jól a Celtic számára, amely meglepetésre a Ferencváros ellen vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében. A csapat a fiaskó ellenére bejutott az Európa-liga csoportkörébe, ott viszont utolsó lett a Milan, Lille, Sparta Praha trió mögött. A csapat hullámvölgye a hazai pontvadászatban jobbára döntetlenek formájában jelentkezett, de két vereség is becsúszott. A Rangers előbb múlt októberben idegenben győzte le legnagyobb riválisát, majd január 2-án hazai környezetben is így tett. A Rangers eközben az első hét bajnoki mérkőzésén gólt sem kapott, amellyel egy 1906 óta fennálló rekordot sikerült megdöntenie, a Hibernaian elleni, szeptember 20-i döntetlen óta pedig az összes bajnoki mérkőzését megnyerte, 22 fordulót követően veretlen. Így jelenleg 19 ponttal előzi meg a három meccsel kevesebbet játszó Celticet. Ha a rivális ezen meccseit behúzza, akkor is igencsak jelentős marad a felek közötti különbség. A Steven Gerrard által irányított csapat nemcsak hazájában, a nemzetközi kupaporondon is remekel, megnyerte csoportját az El-ben, így tavasszal ott lesz a legjobb 32 csapat között. A liverpooli klublegenda 2018 áprilisában vette át az alakulat irányítását, mindezt úgy, hogy a Rangers az első klub, ahol edzőként kipróbálhatta magát. Úgy tűnik, idén senki sem állíthatja meg a protestánoskat, hogy egy szörnyű évtized múltával ismét bajnoki címet ünnepelhessenek az élvonalban. Mindez pedig Gerrard számára az első lenne, hiszen a Liverpool játékosaként nem adatott ez meg számára, 2014-ben éppen a Chelsea elleni elcsúszása következtében. Apropó, Liverpool: immár azt rebesgetik egy nap majd Gerrard válthatja Jürgen Kloppot a merseyside-i együttesnél, vagy legalábbis bizonyosan irányíthatja azt a klubot, amelyet 17 éven át szolgált.