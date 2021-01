Horvátország és Szlovénia is meghosszabbította a korlátozásokat

A szlovén kormány néhány új szigorítást is bevezetett.

A horvát válságstáb január végéig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat az országban - közölte pénteki sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője. A szlovén kormány egy héttel kiterjesztette a szigorításokat és néhány újat is bevezetett. Horvátországban továbbra sem nyithatnak ki a kávézók, az éttermek, az edzőtermek és a sportközpontok, korlátozták az üzletek és a szállodák tevékenységét, valamint a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát. Ezek a rendelkezések január 10-én jártak volna le, így a hónap végéig meghosszabbították őket. Horvátországban január 18-án kezdődik a második félév, arról azonban még nem született döntés, hogy a diákok visszatérhetnek-e az iskolapadokba vagy online oktatás vezetnek be. Horvátországban az elmúlt 24 órában 1098 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 217 946-ot. Csütörtökön 38 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4304-re emelkedett. Kórházban 2251 beteget ápolnak, közülük 194-en vannak lélegeztetőgépen. A szlovén kormány újabb egy héttel meghosszabbította a korlátozásokat. Zárva maradnak az iskolák és ismét be kell zárni a síközpontokat, amelyek január 1-jétől kinyithattak. A tantermi oktatás csak a különleges szükségletekkel rendelkező gyermekek számára megengedett. Érvényben marad a lakhelyelhagyási és éjszakai kijárási tilalom. A sportolás pedig csak az élvonalbeli sportolók számára lesz elérhető. Szombattól, hogy elkerülhető legyen a tíznapos karantén, gyors antigén tesztekkel is be lehet utazni az országba, ha ezt valamelyik európai uniós országban végezték el. Eddig csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatásával lehetett átlépni a határt. Péntektől folytatódik a tömeges tesztelés az országban. A közegészségügyi intézet új antigén teszteket szerzett be, miután a szlovén gyógyszerügynökség csütörtökön közölte, a régi, kínai gyártmányú gyorsteszt-készletekkel kapcsolatban gyanú merült fel azok megbízhatóságát illetően. A kabinet által közzétett adatok szerint csütörtökön 2045-tel 136 590-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 25 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2947-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1160-an vannak kórházban, 191-en intenzív osztályon.