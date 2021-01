Megszorítások Tatabányán - MSZP: "Ha van visszaút az elbocsátásokból, akkor van visszaút a közös munka folytatására is"

Azonnali vizsgálatot indított a helyi önkormányzat azok után, hogy Hadházy Ákos független képviselő egy videót tett közzé az ottani halottasházban uralkodó állapotokról.

„Drámai videó jutott el hozzám, amelyen az látszik, hogy a szentendrei halottasházban annyi az elhunyt, hogy egyszerűen nem férnek el a holttestek. Megdöbbentő és kegyeletsértő módon a koporsókra nem tették rá a fedelet, hiszen akkor a plafonig érnének az elhunytak” – írta körbe a képviselő a videón látottakat, azaz azt, hogy a nyitott koporsókat egymásra helyezték, így felső koporsó alját óhatatlanul az alatta lévő elhunyt teste tartotta. Hadházy Ákos leszögezte: korábban túlzsúfolt kórházi halottasházakból is jutottak el felvételek hozzá, ám azok már olyan mértékben felkavaróak, hogy soha nem hozhatók nyilvánosságra – még akkor sem, ha mindennél jobban kifejeznék, mekkora a baj. „A késői, kaotikus és dilettáns járványvédelem, az eleve hiányos kapacitású egészségügy és a valóságot kozmetikázó propaganda együttesen még a hivatalos adatok szerint is Európa egyik legsúlyosabb járványhelyzetét okozta Magyarországon” – írta. Ottjártunkkor még tartott a rendőrség és az önkormányzati rendészet helyszínelése. A temetőt üzemeltető vállalkozás vezetője lapunknak nem akart nyilatkozni. Az Interwork Kft. vezetője, Simon Zsolt ugyanakkor egy helyi lapnak kifejtette, hogy a halottasházban kialakult állapotnak a világjárvány az oka. – Ez csak azoknak megdöbbentő, akik nem ebben az iparágban dolgoznak, én sem akadok ki, ha bemegyek egy étterem konyhájába – mondta a lapnak a cégvezető. Szerinte a halottak a jogszabálynak megfelelően vannak tárolva, máshol ennél sokkal súlyosabb videókat lehetne készíteni, és az egésznek az az oka, hogy hosszú hétvége volt, ünnepek. Szakmai forrásaink szerint ugyanakkor a nyitott koporsóval történő, hűtőkamrás tárolás egyértelműen kegyeletsértő, szakmailag, etikailag nem elfogadható eljárás, bár írott jogszabályt nem sért. Elmondták azt is, hogy a két ünnep között gyakorlatilag leállt a temetésekkel kapcsolatos ügyintézés. Ez, illetve a koronavírusjárvány okozta többlethalálozás okozhatta, hogy a szentendrei halottasházban – ahogy a két ünnep között a kórházakban is – feltorlódhattak az elhamvasztásra váró halottak. A lapunknak nyilatkozó temetkezési szakemberek szerint novemberben és decemberben 40, de akár 80 százalékkal is megugrott a halálozás. A vírushelyzet miatt nagyon sok krónikus beteg is otthon maradt, vagy nem jutott el kórházba, kezelésre, így végül otthonában érte a halál. Az otthon elhunytak teste, amennyiben a körzeti orvos nem látja okát a további kórbonctani vizsgálatnak, egyenesen a halottasházba kerül. Ide kell aztán behívni a hozzátartozókat, hogy a temetés előtt azonosítsák az elhunytat, majd szakhatósági engedélyt kérni. Ez utóbbi akadozhatott az ünnepek és a vírushelyzet miatt.