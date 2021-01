30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek Kásler

Hatalmas áremelkedés előtt áll a világ legismertebb digitális valutája, amelyet a Wall Streeten az arany alternatívájának tekintenek, mások meg egy vallásnak.

Az elmúlt egy évben folyamatosan szárnyalt a világ vezető digitális pénzének, a bitcoinnak az ára. A múlt év elején még csak nyolcezer dollárt ért egy egység, ezzel szemben a hét elején 33 ezer dollárt adtak érte, tegnap pedig már 41 ezer dolláron jegyezték. Ez a szárnyalás a profitra amúgy a Covid-19 okozta válság alatt sem panaszkodó New York-i brókerek figyelmét is felkeltette, és nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt hetekben a korábbi őrületnél is nagyobb felhajtás alakult ki a bitcoin piacán. Az egyik legnevesebb New York-i bankház, a JP Morgan elemzői a héten azzal álltak elő, hogy a digitális pénz ára a közeljövőben akár 146 ezer dollárig is emelkedhet. Vagyis, míg az elmúlt évben a bitcoin árfolyama megnégyszereződött, a trend tovább folytatódik, ami már az olyan klasszikus befektetési eszközök, mint az arany szerepét is befolyásolja, hiszen a befektetőket a digitális pénz felé tereli – írta a Marketwatch üzleti portál. A befektetők számára az is fontos vonzerő, hogy míg a világ nagy jegybankjai a válság alatt hatalmas mértékben növelték a pénzmennyiséget, addig a bitcoinok folyamatosan csökkenő ütemben keletkeznek, vagyis a kereslet hatására drágulnak. A bitcoin és más kriptovaluták térhódítást és leszivárgását a mindennapokba jól jelzi, hogy az egyik legismertebb fizetési szolgáltató, a PayPal lehetővé tette mintegy 240 millió amerikai ügyfelének, hogy rajta keresztül bitcoint, litecoint, illetve ethereum ether-t vásároljanak, illetve ezeket mindennapi tranzakciókra használják. Ezen szabályozási és infrastrukturális fejlesztések következtében a Wall Streeten komoly befektetési célpont lett a bitcoin. A már eddig bekövetkezett áremelkedés és a várható további növekedés miatt Rick Reider, a világ egyik legnagyobb befektetési szolgáltatója, a BlackRock befektetési igazgatója nemrégiben megjegyezte, hogy a bitcoin akár átveheti az arany helyét. A JP Morgan elemzői szerint nem kétséges, hogy ez a verseny az arannyal, mint alternatív befektetési eszközzel az elkövetkező években is folytatódik, tekintve, hogy idővel befektetési piacon egyre nő az kriptopénzek elismertsége. Ugyanakkor a bitcoin áremelkedését fékezheti az árfolyam szélsőséges ingadozása miatti bizonytalanság. A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyet kitalálói a 2008-as pénzügyi válságot követően hoztak létre. A rendszer nyitott, a főkönyvére minden bitcoin tulajdonos rálát anélkül, hogy a tranzakcióik részvevőit azonosítanák. Ez a nyitott főkönyv adja a rendszer biztonságát a lopásokkal szemben. A rendszert úgy építették fel, hogy évről évre egyre kevesebb bitcoint lehet bányászni – hatalmas energiát felzabáló célszámítógépek segítségével –, így a rendszerbe kerülő egységek száma véges. Ez elvileg garantálja az árfolyam folyamatos emelkedését, persze amíg megvan ehhez a piaci bizalom. A bitcoin eredetileg egy internetes fizetőeszköznek indult, ám mára értéke és várható árfolyamalakulása miatt az befektetésként tekintenek rá. Jelenleg körülbelül 900 új bitcoint "bányásznak" naponta, és csak három a nagy piaci szereplő - a PayPal, a Square és a Grayscale Bitcoin Trust - napi több mint 900 bitcoint vásárol a befektetői kereslet kielégítésére. Már önmagában ez is magyarázza az áremelkedést. Bill Miller, a Miller Value Partners alapítója szerint ha az infláció megemelkedik, de még akár enélkül is, több amerikai cég dönthet úgy, hogy készpénztartalékának egy kisebb részét bitcoinra váltja, a több lábon állás nyújtotta biztonság reményében. A nagy fellendülés ellenére maradtak szkeptikusok is bőven, élükön mindjárt a legendás omahai bölccsel, Warren Buffet befektetési szakemberrel, aki volt a világ leggazdagabb embere is. A most kilencven éves, puritán Buffet szerint a bitcoin pénzpiaci patkányméreg, mert nincs értéke és csak egyet tehet vele az ember, hogy eladja. A milliárdos azt azt is elmondta, hogy nem rendelkezik bitcoinnal, soha nem is fog, igaz ajándékba már kapott. Korábban Buffett úgy nyilatkozott, hogy kriptovalutáknak egyszer rossz végük lesz. Miller szerint Buffetnek lehet, hogy igaza van, a bitcoin patkányméreg lehet, de az is elképzelhető, hogy a patkány a készpénz. Ezzel szemben mások a bitcoin körüli felhajtást egy vallásnak tekintik.