Horvátországban újra rengett a föld

Trump sosem vette komolyan a választási demokráciát, és nem fogadta el annak amerikai változatát sem – állapítja meg Tymothy Snyder, a neves történész, akinek több könyve megjelent magyarul is. „Amerikai szakadék” c. elemzésében ugyanakkor nem tartja különösebben meglepőnek, hogy ennyire hittek az elnökben, miután azt hirdette, amit azok gondoltak, vagy mások vallottak a környezetükben. Platon hívta fel egykor a figyelmet a veszélyre, hogy a végén csupa bólogatójános veszi körül a zsarnokokat. Arisztotelész pedig azért aggódott, mert egy gazdag és tehetséges demagóg túlságosan is képes befolyásolni a tömegek meggyőződését. Hogy Trump megpróbálta megfordítani a választás eredményét, azért nagyon sok republikánus honatyát is felelősség terheli. Nem mondtak neki ellent már a kezdetektől fogva, inkább hagyták, hogy hajtogassa téveszméjét a választási csalásról. Ugyanakkor az eredmény megtámadását shownak tekintették: némi késedelmet okoz ugyan, de a végső kimenetel szempontjából nem oszt és nem szoroz. Ám ennek meglett a maga ára, mert ha egy választott intézmény ellenzi a választást, akkor az felhívás a saját megbuktatására. Ahol az igazság már nem számít, az a fasizmus előszobája. Amikor nem ragaszkodunk többé a tényekhez, akkor átengedjük a hatalmat olyanoknak, akik – megfelelő gazdagság és karizma birtokában – a látványban utaznak. Ha nincs közmegegyezés bizonyos alapvető tényekről, akkor nem jöhet létre a civil társadalom, amely képes megvédeni magát. Az igazság utáni politika mindig elkoptatja a jogállamot és helyette mítoszokat vet be. Már az ősszel világos volt, hogy Trump puccsra készül. Mint az egykori fasiszta vezetők, pl. Hitler, ő is az igazság kizárólagos forrásaként állította be magát. A nácik annak idején úgy vélték, hogy a rádióval kiütik a nyeregből a sokszínű sajtót, az amerikai elnök a Twitterről gondolta ugyanezt. Egészen páratlan mértékben hazudozott, általában kis dolgokban, de ezek összeadódtak. Voltak azután közepes méretű hazugságai is, pl. hogy Oroszország nem segített a megválasztásában, de az ilyen állítások általában jellemzik napjainkban a hatalomra törő autokratákat. Így Orbán a csekély számú muzulmán menekültet országos gonddá fújja fel. Ám az igazán lényegesek a nagy hazugságok, lásd, amit Sztálin mondott az egykori ukrajnai éhínség okairól vagy Hitler antiszemitizmusát. Trump részéről az igazán veszélyes az volt, amikor bejelentette, hogy megnyerte a választást, noha valójában vesztett. Hogy ennyien hitelt adjanak neki, ahhoz azonban valóságos összeesküvés elméletre volt szükség.