90 millió közelében lehet a világ koronavírus-fertőzöttjeinek a száma

Mike Pence amerikai alelnök részt vesz Joe Biden leendő elnök beiktatási ünnepségén - adta hírül szombaton éjjel a Reuters hírügynökség az amerikai kormányzat egy magasrangú tisztségviselőjének közlésére hivatkozva. Donald Trump leköszönő elnök ugyanakkor bojkottálja a január 20-án tartandó ceremóniát. Távolmaradási szándékát pénteken tudatta , mint ahogyan az is kiderült ekkor, hogy inkább golfozna egyet ebben az időpontban Skóciában , amit az országban érvényes járványügyi intézkedések miatt ugyanakkor nem fog tudni megtenni. Trump a bojkottjával egy másfél évszázados hagyományt szakít meg. Biden mindazonáltal örömmel fogadta, hogy Trump nem lesz ott a beiktatásán, mint mondta, "ez egyike azon kevés dolgoknak", amelyekben egyetért Trumppal. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Mike Pence alelnök feleségével együtt részt vesz a ceremónián. A ma is élő volt amerikai elnökök közül Bill Clinton és a szintén demokrata párti Barack Obama mellett a republikánus George W. Bush is tiszteletét teszi az ünnepségen, mindhárman feleségeikkel együtt jelennek meg. A koronavírus-járvány miatt zömmel otthonában tartózkodó, 96 éves - demokrata párti - Jimmy Carter ugyan nem lesz jelen, de legjobb kívánságait küldte Bidennek.