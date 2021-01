Meghalt 94 Covid-beteg, 1778 új fertőzöttet regisztráltak

Kórházban 4980 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen.

Újabb 1778 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 342 237-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 94, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 648-ra emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 197 936, az aktív fertőzötteké pedig 133 653.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (64 422) és Pest megyében (42 703) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (19 540), Hajdú-Bihar (19 535) és Borsod-Abaúj-Zemplén (19 227). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7101). Kórházban 4980 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen. Továbbra is zajlik a kórházi oltópontokon az egészségügyi dolgozók oltása, és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható, akkor 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.